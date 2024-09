Групата "Линкин парк” обяви, че се завръща на музикалната сцена с нов албум

Американската рок група "Линкин парк" обяви, че се завръща на музикалната сцена с нови попълнения в състава си и албум, предаде Асошиейтед прес.

Това се случва седем години след смъртта на вокалиста Честър Бенингтън.

В предаване в канала на бандата в "Ютуб един от основателите й - Майк Шинода, представи новите членове Колин Бритън, барабани, и вокалистката Емили Армстронг.

Бандата изпълни и новата си песен The Emptiness Machine, която ще е включена в предстоящия албум From Zero. Продукцията ще излезе на 15 ноември.

Групата е основана през 1996 г. Спечелила е две награди "Грами". Формацията има седем студийни албума, от които са продадени общо над 70 милиона копия.

През лятото на 2017 г. вокалисът Честър Бенингтън, който беше на 41 години, се самоуби след излизането на последния албум на групата One More Light, припомня Асошиейтед прес. В последните седем години "Линкин парк" преиздаде свои албуми, сред които Hybrid Theory, Meteora, а по-рано тази година пусна и колекцията с най-големите хитове, озаглавена Papercuts.

Групата обяви също, че планира и световно турне, като този месец са насрочени пет концерта - в Лос Анджелис, Ню Йорк, Хамбург, Лондон и Сеул. През ноември музикантите ще свирят в Богота, Колумбия.