За силата на майчината любов пише българо-английската авторка Христина Блумфилд в нова книга

За силата на майчината любов пише Христина Блумфилд в новия си роман. „Майка“ е пета книга на българо-английската авторка, но е първата, която излиза на български език, съобщават издателите от „Либра скорп“.

„Майка“ разказва историята на Теа, която е разделена от дъщеря си в първите часове след раждането ѝ. „Предадена от собственото си семейството и от бащата на детето си, тя прави всичко възможно да я намери. Желанието на Теа да си върне дъщерята е толкова голямо, че изненадва не само семейството й, но и полицията. Разследването разкрива, че нейното бебе е едно от многото деца, продадени през годините“, разказват издателите.

Още от самото начало авторката представя сцената на насилствената раздяла между майка и бебе като един съществен момент и отправна точка за разгръщане на същинската история, пише Полина Иванова, която е редактор на книгата. Според нея Христина Блумфилд успява да пресъздаде майчината болка по начин, предизвикващ читателя да съпреживее този труден момент и да търси изход заедно с героинята.

„Написаното насочва вниманието към нездравословните семейни взаимоотношения и последствията от предателството на най-близките. Умелото разглеждане на семейството през призмата на малкия град и тясно обвързаната общност, разкриват мрачни и добре пазени тайни“, допълва Иванова.

Христина Бумфилд е родена и отраснала в България, но от няколко години живее и издава книгите си във Великобритания. Автор е на пет романа на английски език - Deeply in the Soul (2022), The Story of a Thief (2022), Becky (2022), Kurt (2023) и Mother (2024).

