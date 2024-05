One Dance Festival представя хореография, създадена за и заради косата

One Dance представя на 12 май новата сценична продукция на изгряващия хореограф Довидас Стримайтис – Hairy, съобщават от екипа на фестивала.

По думите им Стримайтис разглежда опозицията между статиката на косата и динамиката на тялото, между нейната неконтролируема природа и танца като изкуството на физическия (само)контрол.

„Битка между реда и хаоса, това е спектакъл, в който безволевата, но свободна коса разстила символните си значения, като безгрижие, ентусиазъм, творчески порив, субкултурна естетика. И не само. Косата е граница, естествен предел, който едновременно ни отделя от света и ни свързва с това, което е физически извън нас. Нейното „движение”, „вълнение” или по-скоро „брожение”, има своя сгъстен исторически и социален фон, който Стримайтис пречупва през своята минималистична перспектива. Дълбок звук на виолончело засилва настръхващо въздействието на спектакъла и концептуалната му рамка“, разказват от One Dance.

По думите им, чрез своята хореография, създадена за и заради косата, Стримайтис повдига онтологични въпроси за нашата идентичност, нашето тяло и неговата самостоятелност. Това е многопластово танцово и визуално преживяване, изтъкано от контрапункти не само във времето и пространството, но и в концептуалните и историческите разкази.

Довидас Стримайтис е роден през 1997 г. Той е литовски артист в областта на съвременния танц, който живее и работи между Франция и Белгия. На 12-годишна възраст започва да изучава различни танцови стилове, сред които линейни танци, шоуденс и накрая съвременен танц. През 2015 г. записва бакалавърска програма по танц в Codarts, Нидерландия. Дипломира се в университета през 2019 г., след като завършва годишен стаж при Джити Чомпи, Ян Мартенс и Марина Маскарел. В периода 2019-2022 г. е танцьор в Националния балет на Марсилия под ръководството на танцовия колектив La Horde. От 2022 г. той е танцьор на свободна практика.

Започва да създава свои хореографии още в Codarts. Премиерата на първата му професионална работа The Art of Making Dance е през 2021 г. на фестивала New Baltic Dance във Вилнюс. Солото е последвано от A Duet, чиято премиера е на фестивала ArtDanThé в Théâtre de Vanves, в Париж (2023).

През 2022 г. Hairy е избран за финалист в конкурса Danse élargie, организиран от Théâtre de la Ville. През същата и следващата година той създава солова и разширена версия на спектакъла за трима изпълнители. Тези версии служат като подготовка за пълнометражното издание на Hairy, чиято премиера се състоя преди няколко дни на фестивала New Baltic Dance във Вилнюс.

