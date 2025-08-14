След проведените конкурси в осем училища в Ямболска област шест вече имат избрани директори

Шест училища в Ямболска област имат избрани директори след проведените конкурси за осем училища. Информацията е публикувана на сайта на Регионалното управление на образованието. Две училища в областния град нямат избрани директори, тъй като няма класиран кандидат – Езиковата гимназия „Васил Карагьозов“ и Професионалната гимназия по икономика „Георги С. Раковски“.

В три училища досегашните временно изпълняващи длъжността директори вече са избрани като титуляри на поста. В Начално училище „Проф. Петър Нойков“ – Ямбол това е Димитър Димитров, в Основно училище (ОУ) ,,Христо Смирненски“ в Ямбол – Мариана Чанкова, а в ОУ„Христо Ботев“ в село Ботево (община Тунджа) – Моника Петрова.

Нови директори имат три училища. В ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в село Бояджик (община Тунджа) директор вече е Весела Йовева, а ръководството на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в тунджанското село Дражево поема Светлана Ангелова. Стойка Кънева е новият директор на ОУ „Стефан Караджа“ в боляровското село Стефан Караджово.

В Езиковата гимназия и Професисоналната гимназия по икономика в Ямбол конкурси за директор се проведоха и през 2024 г., но тогава също не бяха избрани титуляри на поста.