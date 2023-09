Разказ на Труман Капоти от началото на 50-те години бе публикуван за първи път

Редом с класическите си произведения "Хладнокръвно" и "Закуска в "Тифани", Труман Капоти има немалко незавършени и неиздадени творби, предаде Асошиейтед прес.

Писателят, който почина през 1984 г., малко преди да навърши 60 години, посвети много от последните години от живота си на опити да довърши шедьовъра си "Сбъднати молитви", от който са публикувани само откъси. Когато е млад, Капоти пише романа "Лятно пътуване", който е издаден едва след смъртта му.

Разказите му също понякога биват изоставени, включително и един, който бе публикуван тази седмица за пръв път.

Капоти е в средата на двадесетте си години, изгряваща звезда, когато се мести от Ню Йорк в Таормина, Сицилия през 1950 г. и се настанява в живописната вила Фонтана Векия, обитавана някога от Д.Х.Лорънс. Получил признание за дебютния си роман "Други гласове, други стаи" и за зловещия си разказ "Мириам", Капоти обяснява преместването си в Европа с нуждата да избяга от американската литературна сцена, която сравнява с живот в балон. Той пише романа "Арфата на тревите" в Сицилия и работи върху множество разкази. "Толкова съм щастлив отново да пиша разкази, те са голямата ми любов", пише той на приятел.

Един от сицилианските разкази - "Още един ден в рая" ("Another Day In Paradise" ), е незавършената творба, която е публикувана в новия брой на сп. The Strand Magazine. Това е история за богата американска наследничка Айрис Грийнтрий, жена на средна възраст, която използва наследството си или поне малка част от него, защото майка й не й дава достъп до парите й, за да си купи вила в Сицилия. Местният герой Карло я убеждава да инвестира парите си, но е измамена, разорява се и се връща в САЩ.

Списанието преди е публикувало неизвестни творби на Ърнест Хемингуей, Джон Стайнбек и други автори. Отговорният редактор на списанието Андрю Гали открива разказа в Библиотеката на Конгреса на САЩ, "в стара флорентинска тетрадка". Ръкописът с молив на места бил така нечетлив, че имало нужда от помощта на специалист, за да се подготви разказът за печат, пише редакторът в изданието.