Били Айлиш и Лени Кравиц пяха на концерт в Париж в подкрепа на действия срещу климатичните промени и неравенството

Изпълнители, сред които Били Айлиш и Лени Кравиц, политици и активисти се изявиха в Париж в четвъртък на концерт, призоваващ за действия срещу климатичните промени и неравенството, успоредно със срещата на върха за нов глобален финансов пакт, съобщиха Ройтерс и АФП.

Организирано от неправителствената група Global Citizen, събитието the "Power Our Planet: Live in Paris" включваше музикални изпълнения и речи на климатични активисти и държавни и правителствени ръководители от Бразилия, Кения, Барбадос и Световната банка, както и известни личности като носителката на награда "Оскар" Мишел Йео.

Намираме се в момент за спешни действия, каза Били Айлиш от сцената на Марсово поле, в подножието на Айфеловата кула. "Наистина трябва да променим цялата си система, така че хората, засегнати най-силно от климатичните промени, да получат необходимото, за да се борят с тях", каза още тя. Айлиш изпя три песни.

"Искам всички ние да сме част от решението, не от проблема", обърна се Леви Кравиц към публиката при изпълнението си от сцената.

Ако се вземат предвид тениските с лика на 21-годишната певица от Калифорния Айлиш сред публиката от 20 000 души, предимно млади хора, тя бе атракцията на вечерта. Но най-аплодираният първи участник не бе сред звездите от шоубизнеса като Лени Кравиц, Джон Батист, H.E.R. или Финиъс, братът на Били Айлиш, който се изяви соло.

Бразилският президент Лула да Силва открадна шоуто от артистите с речта си между изпълненията им. Поканен на срещата, свикана от френския президент Еманюел Макрон за нов финансов пакт в светлината на климатичните предизвикателства, Лула се качи на сцената на концерта. В тъмен костюм и синя риза той предизвика бурните овации на публиката с призива си за нулево обезлесяване на амазонските гори.