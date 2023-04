Албум на Мадона и коледна песен на Марая Кери са сред включените в Националния звукозаписен регистър на Библиотеката на Конгреса на САЩ

Албумът на Мадона "Like a Virgin" от 1984 г., коледната песен ""All I Want For Christmas Is You" от 1994 г. на Марая Кери и оригиналната музика от видеоиграта "Супер Марио Bros.", създадена през 1985 г., са включени в Националния звукозаписен регистър на Библиотеката на Конгреса на САЩ, предаде Асошиейтед прес.

От институцията казват, че всички те са част от "звуците, определящи историята и културата на нацията".

Общо 25 албума, сингли и други звукови артефакти, обхващащи повече от век, са включени в регистъра - от първия известен запис на музика на мариачи през 1908 г. и 1909 г. на мексиканския "Куартето кокуленсе" до Концерт за кларинет и камерен оркестър от 2012 г. на композитора Елън Тафи Зуилич.

Музиката от "Супер Марио Bros.", известна като "Ground Theme" и дело на композитора на "Нинтендо" Коджи Кондо, е първата мелодия от видеоигра, която влиза в регистъра. Тя е определена като "най-разпознаваемата музикална тема от видеоигра в историята". Появява се в множество продукции, свързани с героя, включително и в новия филм "Супер Марио Bros.: Филмът".

Куин Латифа пък стана първата изпълнителка на рап, чийто запис е включен в регистъра. В него вече фигурира албумът й от 1989 г. "All Hail the Queen", от който е част феминисткият химн "Ladies First".

Други албуми, получили признание, са "Deja Vu" от 1970 г. на "Кросби, Стилс, Наш енд Йънг", "Synchronicity" от 1983 г. на групата "Полис" и "Black Codes (From the Underground)" от 1985 г. на джаз тромпетиста Уинтън Марсалис.

Сред другите песни, включени в регистъра на Библиотеката на Конгреса на САЩ, са "Imagine" (1971) на Джон Ленън, "Stairway to Heaven" (1971) на "Лед цепелин" , "Flashdance...What a Feeling" (1983) от Айрин Кара (1983) и "Sweet Dreams (Are Made of This)" (1983) от групата "Юритмикс".

В последните години в Националния звукозаписен регистър на Библиотеката на Конгреса на САЩ влязоха изпълнения на Джанет Джексън, Луис Армстронг и Доктор Дре.