На 18 август започва новият археологически сезон на крепостта Ряховец край Горна Оряховица, който ще завърши с голяма изложба по повод 10-годишнината от възобновяването на проучванията, съобщиха от Историческия музей в града. В нея ще бъдат представени научните резултати, както и едни от най-интересните експонати, открити при разкопките през годините. Предвижда се изложбата да бъде показана в Исторически музей – Горна Оряховица в края на месец октомври тази година. За годишнината ще бъде представено и специално изработено лого на крепостта.

За 11-а поредна година екипът продължава работа по обекта, който преди десетилетие бе обявен за недвижима културна ценност с национално значение. Ръководител на групата е Илиян Петракиев от Регионалния исторически музей (РИМ) във Велико Търново, заместник-ръководител е Мая Иванова от Исторически музей – Горна Оряховица, а научен консултант - проф. д-р Хитко Вачев от РИМ – Велико Търново.

Тазгодишните разкопки са финансирани от Министерството на културата с 55 000 лева, които са одобрени по проекта за 2024 г., припомниха от Историческия музей в Горна Оряховица. Миналата година разкопките бяха по-ограничени с финансиране само от Общината, като се работи една седмица в северното подградие на крепостта, където беше доразкрита еднокорабна църква от XII–XII век.

Осигуреното вече финансиране ще гарантира по-мащабен фронт за разкопките тази година. Археолозите възнамеряват да бъде довършена част от работата в северното подградие на крепостта, както и при главната (югоизточна) порта.

През предходните два сезона в северното подградие бе проучен еднокорабен църковен храм с долепен притвор и некропол от периода XII–XIII век. Сред по-интересните находки са бронзов кръст-енколпион, сребърни обеци, мъниста, множество фрагменти от стенописи, архитектурни детайли, строителна керамика. Усилията на екипа през следващите дни ще бъдат съсредоточени в доразкриването на църквата, като идеята е в бъдеще да бъде изготвен проект за нейната консервация и социализация. При главната порта на крепостта предстои да бъде доразкрита част от прилежащата й кула и крепостната стена.

Първите редовни проучвания на Ряховец се провеждат между 1985 и 1991 г. от екип, ръководен от доц. д-р Йордан Алексиев, ст. н. с. д-р Иван Бъчваров, проф. д-р Хитко Вачев и доц. д-р Павлина Владкова, припомниха от Историческия музей в Горна Оряховица. Тогава са разкрити средновековните порти с част от крепостната стена, църква, сграда, некропол и ями, а в подножието на крепостта – римска вила от IV век.

След дълго прекъсване, разкопките са подновени през 2015 г. и продължават вече цяло десетилетие. В периода 2015 - 2024 г. са проучени структури и материали от III–II хил. пр. Хр. до ХIII век от новата ера. През годините са извършени множество интердисциплинарни изследвания като археоботаничен, археозоологичен, антропологичен и ДНК анализ, както и радиовъглеродно и археомагнитно датиране.

Тази есен ще поднови работата си и първата в страната Археологическа школа за ученици "Ряховец", чието начало е поставено през 2016 г. Ограниченото време за работа на обекта миналата година не позволи да се включат ученици, но тази година се очакват групи от училища в Горна Оряховица и Велико Търново. Екипът на разкопките се надява, че образователната работа отново ще бъде подкрепена както от традиционните спомоществователи, така и от нови хора.

Проучванията на крепостта ще се осъществят вероятно до края на месец септември. През октомври екипът ще продължи своята работа на обекта, намиращ се в източното подножие на крепостта, в който от 2021 г. се проучва селище и некропол от ХII–ХIII век. Там се работи с финансиране само от Община Горна Оряховица.

БТА припомня, че в региона се извършват археологически проучвания на още няколко обекта, като за някои от тях беше получено допълнително финансиране от правителството.