Творби на фотографката Лоте Михайлова гостуват в Казанлък по повод 100-годишнината от рождението й

Изложбата „Срамежливата интимност“ с творби на фотографката Лоте Михайлова ще бъде показана в къща музей "Ненко Балкански" в Казанлък на 21 август. Това съобщиха за БТА от културния институт. Експозицията е създадена преди няколко години от екипа на „ФотоФабрика" и се представя в Казанлък по повод 100-годишнината от рождението на авторката.

Тази изложба е опит да се приближим към едно от ярките имена в българската фотография, чиито произведения и към днешна дата пазят своята оригиналност, документална прецизност и висока професионална стойност. Фотографското й око гледа на света едновременно през изтънчена дистанцираност и с една срамежлива интимност, която говори за искрено любопитство и възхита от обектите, попадащи в нейните композиции, посочват създателите на експозицията. По думите на директора на „ФотоФабрика" Еми Барух творчеството на Лоте Михайлова „притежава силата да вижда „обикновените“ неща по необикновен начин“. Във фотографиите си тя демонстрира женската чувствителност към човешката намеса в природата и върви по следите, които оставяме в заобикалящия ни свят. Произведенията й сякаш съдържат едно мъдро обобщение за света извън националните граници - и в това е тяхната най-голяма мощ, казва още Еми Барух, цитирана от казанлъшката галерия.

„Лоте Михайлова не разказва и не обяснява, фотографиите ѝ са емоционално предизвикани в богата палитра от чувства, но доминиращото сякаш си остава носталгията – към едно „преди“, което вече само фотографията може да ѝ върне. Тя се докосва до него с изобразителния си почерк, който пази нещо от традицията на класиците от първата половина на 20-и век. И така на свой ред сама е станала част от българската фотографска класика“, казва културологът доц. Георги Лозанов.

За подготовката на изложбата е използван личният архив на Лоте Михайлова, предоставен от нейния син Михаил Атанасов, а всички представени в експозицията образи са реализирани с пигментен печат върху хартия Paul Calle Fine Art, посочват още от галерията.

Експозицията е съпътствана от каталог, в който са подбрани над 90 кадри от личния архив на авторката, създадени в периода между 60-те и 80-те години на 20-и век, 60 от които са включени в настоящата изложба. Всички те представят изключителното ѝ творчество, което не е загубило актуалност до днес.

„ФотоФабрика" е ежегоден фотографски фестивал, организиран от едноименната фондация. От създаването си през 2013 г. до днес, вече 10 години, фестивалът показва високите образци на съвременната репортажна и художествена фотография.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата, включен е в програмата на 10-ия фестивал „ФотоФабрика" и беше част от Календара на културните събития на Столична община за 2023 г., посочват още от Художествената галерия. Организатори на предстоящото представяне на изложбата са Еми Барух, Албена Спасова и Пламен Петров.

Лоте Михайлова е родена на 27 ноември 1925 г. в Перник, в семейството на германец и българка. В детството си живее в Германия, но завършва гимназия в България. Остава да живее и работи тук, започвайки като фотограф във фотоотдела на Столична община. През това време завършва курсове по филмова и фототехника, както и по научна фотография в „Българска кинематография“. Работила е като фотограф в „Българска кинематография“ и в Студия за игрални филми „Бояна“, заснемайки създаването на 20 игрални филма. Била е фотограф и фоторедактор на редакция „Художествена фотография“ в отдел „Интерфото“ на агенция "София прес".

Нейната фотография „Акт" във втората Национална изложба по художествена фотография през 1963 г. е повод за сблъсък между новатори и консервативно настроеното жури. „Първоначално работата е отхвърлена като аморална и упадъчна и това взриви участниците. Снимката „Акт“ не само бе допусната, но и бе наградена със златен медал“, посочва авторът на „Фотографското изкуство в България“, и сам свидетел на събитието - Петър Боев.

Творчеството на Лоте Михайлова е отличено с общо 44 награди от национални и международни фотоизложби. На Международния филмов фестивал в Карлови Вари през 1964 г. получава Голямата награда за филмова фотография и Първа награда за филмова рекламна фотография. В края на 90-те години се установява в Германия, където продължава да снима активно до смъртта си през 2014 г.