Бед Бъни и Хари Стайлс водят по номинации за наградите "Изборът на публиката"

Бед Бъни и Хари Стайлс са водещите претенденти за наградите "Изборът на публиката" съответно със седем и шест номинации, съобщи сайтът на сп. "Билборд".

И двамата са номинирани в категориите за изпълнител на годината, песен на годината, албум на годината и видео на годината.

В допълнение към четирите категории, в които ще се съревновават, Бед Бъни е с номинации за латино изпълнител на годината, музикално сътрудничество и социална знаменитост на годината. Хари Стайлс е номиниран в категориите за концертно турне на годината и филмова звезда в драма за изпълнението си в "Не се тревожи, скъпа".

С по четири номинации за наградите "Изборът на публиката" следват кънтри певецът Люк Кумс, певицата и актриса Селена Гомес, рапърката Лизо и певецът и автор на песни Чарли Пут.

Наградите "Изборът на публиката" ще бъдат раздадени на 6 декември в "Баркър Хангар" в Санта Моника, Калифорния. Отличията са единствените в Холивуд, които обхващат киното, музиката и телевизията, и се определят изцяло от публиката. Водещ на шоуто за втора поредна година ще бъде актьорът и комик Кенан Томпсън. Томпсън е с номинация за комедийна телевизионна звезда за участието си в "На живо в събота вечер".

"Изключително съм развълнуван, че отново ще водя наградното шоу. Благодарен съм също, че съм номиниран", каза Кенан Томпсън в изявление.

Ето и част от номинациите за наградите "Изборът на публиката" за 2022 г.:

Изпълнител на годината:

Бед Бъни

Чарли Пут

Дрейк

Хари Стайлс

Джак Харлоу

Кендрик Ламар

Люк Кумс

Уикенд

Изпълнителка на годината:

Бионсе

Камила Кабело

Доджа Кет

Лейди Гага

Лизо

Меган дъ Стелиън

Ники Минаж

Тейлър Суифт

Група на годината:

Би Ти Ес

"Файв секъндс ъв съмър"

"Блекпинк"

"Колдплей"

"Имаджин дрегънс"

"Монескин"

"Уан рипъблик"

"Паник! Ет дъ Диско"

Песен на годината:

"About Damn Time" - Лизо

"As It Was" - Хари Стайлс

"Break My Soul" - Бионсе

"First Class" - Джак Харлоу

"Hold My Hand" - Лейди Гага

"Me Porto Bonito" - Бед Бъни в сътрудничество с Ченчо Корлеоне

"Super Freaky Girl" - Ники Минаж

"Wait For U" - Фючър в сътрудничество с Дрейк и Темс

Албум на годината:

"Dawn FM" - Уикенд

"Growin' Up" - Люк Кумс

"Harry's House" - Хари Стайлс

"Midnights" - Тейлър Суифт

"Mr. Morale & The Big Steppers" - Кендрик Ламар

"Renaissance" - Бионсе

"Special" - Лизо

"Un Verano Sin Ti" - Бед Бъни

Кънтри изпълнител на годината:

Кари Ъндърууд

Кейн Браун

Келси Балерини

Люк Кумс

Марън Морис

Миранда Ламбърт

Морган Уолън

Томас Рет

Латино изпълнител на годината:

Анита

Бед Бъни

Беки Джи

Шакира

Карол Джи

Раув Алехандро

Росалия

Себастиан Ятра

Нов изпълнител на годината:

Клое

Дав Камерън

Гейл

Лато

Лорън Спенсър-Смит

Соси Сантана

Стив Лейси

Музикално видео на годината:

"Anti-Hero" - Тейлър Суифт

"As It Was" - Хари Стайлс

"Left and Right" - Чарли Пут в сътрудничество с Джонгук от Би Ти Ес

"Let Somebody Go" - "Колдплей" в сътрудничество със Селена Гомес

"Oh My God" - Адел

"Pink Venom" - "Блекпинк"

"Provenza" - Карол Джи

"Yet to Come (The Most Beautiful Moment) Official" - Би Ти Ес

Музикално сътрудничество на годината:

"Left and Right" - Чарли Пут в сътрудничество с Джонгук от Би Ти Ес

"Bam Bam" - Камила Кабело в сътрудничество с Ед Шийран

"Do We Have a Problem?" - Ники Минаж в сътрудничество с Лил Бейби

"Freaky Deaky" - Тайга в сътрудничества с Доджа Кет

"Hold Me Closer"- Елтън Джон в сътрудничество с Бритни Спиърс

"Jimmy Cooks" - Дрейк в сътрудничество с 21 Савидж

"Party" - Бед Бъни в сътрудничество с Раув Алехандро

"Sweetest Pie"- Меган дъ Стелиън в сътрудничество с Дуа Липа

Концертно турне на годината:

Би Ти Ес

Бед Бъни

Били Айлиш

Дуа Липа

Ед Шийран

Хари Стайлс

Лейди Гага

Люк Кумс

Социална знаменитост на годината:

Бед Бъни

Чарли Пут

Доджа Кет

Лил Нас Екс

Лизо

Рийз Уидърспун

Селена Гомес

Снуп Дог

Филм на годината:

"Убийствен влак"

"Доктор Стрейндж в Мултивселената на лудостта"

"Елвис"

"Джурасик свят: Господство"

"Не!"

"Батман"

"Тор: Любов и гръмотевици"

"Топ Гън: Маверик"

Филмова звезда на годината - мъже:

Брад Пит - "Убийствен влак"

Крис Хемсъурт - "Тор: Любов и гръмотевици"

Крис Прат - "Джурасик свят: Господство"

Даниъл Калуя - "Не!"

Дуейн Джонсън - "Черния Адам"

Майлс Телър - "Топ Гън: Маверик"

Райън Рейнолдс - "Проектът "Адам"

Том Круз - "Топ Гън: Маверик"

Филмова звезда на годината - жени:

Елизабет Олсън - "Доктор Стрейндж в Мултивселената на лудостта"

Гал Гадот - "Смърт край Нил"

Дженифър Гарнър - "Проектът "Адам"

Дженифър Лопес - "Омъжи се за мен"

Джоуи Кинг - "Убийствен влак"

Кики Палмър - "Не!"

Куин Латифа - "Баскетболна звезда"

Вайола Дейвис - "Жената воин"

Звезда на годината във филмова драма:

Остин Бътлър - "Елвис"

Даниъл Калуя - "Не!"

Флорънс Пю - "Не се тревожи, скъпа"

Гал Гадот - "Смърт край Нил"

Хари Стайлс - "Не се тревожи, скъпа"

Джейми Лий Къртис - "Хелоуин: Краят"

Кики Палмър - "Не!"

Мила Кунис - "Най-щастливото момиче"

Звезда на годината във филмова комедия:

Адам Сандлър - "Баскетболна звезда"

Чанинг Тейтъм - "Изгубеният град"

Дженифър Гарнър - "Проектът "Адам"

Дженифър Лопес - "Омъжи се за мен"

Джулия Робъртс - "Билет до рая"

Куин Латифа - "Баскетболна звезда"

Райън Рейнолдс - "Проектът "Адам"

Сандра Бълок - "Изгубеният град"

Филмова екшън звезда на годината:

Крис Хемсуърт - "Тор: Любов и гръмотевици"

Крис Прат - "Джурасик свят: Господство

Дуейн Джонсън - "Черния Адам"

Елизабет Олсън - "Доктор Стрейндж в Мултивселената на лудостта"

Джоуи Кинг - "Убийствен влак"

Том Круз - "Топ Гън: Маверик"

Вайола Дейвис - "Жената воин"

Зоуи Кравиц - "Батман"

Телевизионна поредица на годината:

"Начално училище Абът"

"Обадете се на Сол"

"Анатомията на Грей"

"Домът на дракона"

"Оби-Уан Кеноби"

"На живо в събота вечер"

"Странни неща"

"Това сме ние"

Телевизионна драма на годината:

"Обадете се на Сол"

"Кобра Кай"

"Еуфория"

"Анатомията на Грей"

"Закон и ред: Специални разследвания"

"Озарк"

"Живите мъртви"

"Това сме ние"

Телевизионна комедия на годината:

"Начално училище Абът"

"Чернеещ"

"Само убийства в сградата"

"Никога не съм имал"

"На живо в събота вечер"

"Жената в къщата от другата страна на улицата от момичето на прозореца"

"Младият Дуейн"

"Младият Шелдън"

Телевизионна звезда на годината - мъже:

Дуейн Джонсън - "Младият Дуейн"

Юън Макгрегър - "Оби-Уан Кеноби"

Айс-Ти - "Закон и ред: Специални разследвания"

Джейсън Бейтман - "Озарк"

Ноа Шнап - "Странни неща"

Норман Рийдъс - "Живите мъртви"

Оскар Айзък - "Лунен рицар"

Стърлинг Браун - "Това сме ние"

Телевизионна звезда на годината - жени:

Мили Боби Браун - "Странни неща"

Елън Помпео - "Анатомията на Грей"

Кристен Бел - "Жената в къщата от другата страна на улицата от момичето на прозореца"

Майтреи Рамакришнан - "Никога не съм имал"

Манди Мур - "Това сме ние"

Маришка Харгитай - "Закон и ред: Специални разследвания"

Куинта Брънсън - "Начално училище Абът"

Селена Гомес - "Само убийства в сградата"

Звезда на годината в телевизионна драма:

Елън Помпео - "Анатомията на Грей"

Джейсън Бейтман - "Озарк"

Манди Мур - "Това сме ние"

Маришка Харгитай - "Закон и ред: Специални разследвания"

Норман Рийдъс - "Живите мъртви"

Стърлинг Браун - "Това сме ние"

Сидни Суини - "Еуфория"

Зендая - "Еуфория"

Звезда на годината в телевизионна комедия

Боуен Янг - "На живо в събота вечер"

Дуейн Джонсън - "Младият Дуейн"

Кенан Томпсън - "На живо в събота вечер"

Кристен Бел - "Жената в къщата от другата страна на улицата от момичето на прозореца"

Майтреи Рамакришнан - "Никога не съм имал"

Куинта Брънсън - "Начално училище Абът"

Селена Гомес - "Само убийства в сградата"

Трейси Елис Рос - "Чернеещ"

Социална звезда на годината:

Адисън Рей

Брент Ривера

Чарли Д'Амелио

Джей Шети

Микайла Джейн Ногейра

Мистър Бийст

Ноа Бек.