Изложба с рисунки на музиканта Паоло Конте бе открита в Италия

В родния град на музиканта Паоло Конте – Асти, днес беше открита изложба с негови рисунки, съобщава агенция АПА.

Паоло Конте, на 88 години, известен с дрезгавия си глас и смятан от мнозина за олицетворение на италианския шансон, е много повече от композитор и текстописец – той е и художник с изявен интерес към различни изкуства.

„Паоло Конте. Оригинал“ е заглавието на първата изложба, посветена изцяло на живописното му творчество. До 1 март 2026 г. Палацо Мацети в Асти ще бъде домакин на експозицията, която представя 143 произведения върху хартия, създавани от Конте в продължение на близо 70 години – от 1957 до 2023 г. Сред тях има и творби, показвани за първи път, като Higginbotham („Хигинботъм“, 1957) – картина с темпера и мастило, посветена на един от пионерите на джаза, американския тромбонист Дж. К. Хигинботъм.

Централно място в изложбата заемат непоказвани досега произведения и специално подбрана селекция от рисунки към Razmataz – уникален проект, който Паоло Конте сам е написал, композирал и илюстрирал. Той разкрива изключителната му способност да улавя фигури и атмосфери върху хартия и демонстрира онази формална свобода, характерна за изкуството на XX век.

В представените творби Конте се движи свободно между теми и стилове. „Конте е художник на XX век в най-чистия смисъл на думата – не само от техническа гледна точка, но и заради дълбоко вкоренената си субективност. Дори най-обективната реалност в неговите произведения винаги е пропита с екзотика, красота, хумор и енергия“, отбелязва есеистката Мануела Фурнари – автор на едни от най-значимите критически текстове за творчеството на Конте, цитирана от АПА.

Произхождащ от Асти, в региона Пиемонт, Конте изоставя адвокатската си кариера още млад. През 1968 г. създава световния хит Azzurro за Адриано Челентано – песен, която днес мнозина смятат за неофициален химн на Италия. Едва години по-късно самият Конте я изпява. Сред най-известните му композиции са още Via con me, Un gelato al limon и Sotto le stelle del jazz, допълва АПА.