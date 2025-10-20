Брутният вътрешен продукт на един зает в България се е увеличил с 2,3 на сто през 2024 г., съобщи НСИ

Брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се е увеличил реално с 2,3 на сто през 2024 г. в сравнение с предходната година, показват актуализирани данни на Националния статистически институт (НСИ). Справка в НСИ сочи, че през 2023 г. БВП на един зает е отбелязал ръст от 0,8 на сто в сравнение с предходната година.

През 2024 г. заетите в икономиката са 3 518 700, а структурата на заетостта по икономически сектори през миналата година спрямо 2023 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял в аграрния и индустриалния сектори.

На един зает през 2024 г. се падат 58 234,1 лв. от текущия обем на БВП, като всеки зает създава средно 35,8 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност средно на един зает през минала година. нараства с 1,8 на сто в сравнение с 2023 г., а БДС за един отработен човекочас нараства реално с 4 на сто. През 2023 г. брутната добавена стойност на един зает е нараснала с 0,2 на сто на годишна база, а БДС за един отработен човекочас е намаляла с 2,3 на сто, сочи справка в НСИ.

По окончателни данни за 2024 г. равнището на производителността на труда в сектора на услугите e 55 150,9 лв. БДС средно на един зает и 33,3 лв. за един отработен човекочас. В индустриалния сектор всеки зает произвежда средно 50 592,4 лв. БДС, за един отработен човекочас се създават средно 30,2 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор 9 853,6 лв. БДС на един зает и 7,1 лв. за един отработен човекочас.