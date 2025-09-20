Екипи на Министерството на енергетиката ще следят от следващата седмица ремонта на топлопроводите в столичния квартал "Дружба 2", съобщи министър Жечо Станков

Екипи на Министерството на енергетиката ще следят от следващата седмица ремонта на топлопроводите в столичния квартал "Дружба 2" на място, стана известно от думите на министъра на енергетиката Жечо Станков в ефира на Нова телевизия.

"Като министър на енергетиката още вчера съм изпратил писмо и до кмета, и до председателя на Столичния общинския съвет, написал съм специална заповед и на моя екип, които незабавно следващата седмица да са на място, да следят в рамките на месец или до края на тези ремонтни работи всички дейности, така че те да бъдат ускорени", заяви министърът.

Аз мисля, че е недопустимо в този момент, в който наближава отоплителният сезон, да започват ремонти, посочи още Станков и допълни, че според него нормалният принцип на работа на една топлофикация е докато върви отоплителният сезон, да бъдат поръчани и доставени всички елементи, за да може от 1 май до 1 октомври тези ремонтни работи да приключат. Не е нормално в началото на отоплителния сезон да започваш дейности, които да касаят над 120 сгради, десетки хиляди домакинства, които ще останат без топла вода и без парно, допълни министърът.

Абонатите на "Топлофикация София" в столичния квартал "Дружба 2" няма да останат без топлоподаване през целия период на предстоящите ремонтни дейности, информираха на 18 септември от дружеството в съобщение ден след като публикуваха на своята официална страница информация за предстоящ мащабен ремонт в столичния ж.к. "Дружба 2" предвиден да се осъществи от 2 октомври до 30 декември 2025 година.