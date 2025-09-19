Подробно търсене

Централните банки трябва да останат независими, заяви Кристалина Георгиева по време на форум във Вашингтон

Женя Илчева
Снимка: Специален пратеник на БТА във Вашингтон Спас Стамболски, архив
Вашингтон,  
19.09.2025 17:53
 (БТА)

Независимостта на централните банки, така и ясната комуникацията са критично важни и това важи с двойна сила, когато се прибягва до неконвенционални монетарни инструменти. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева по време на ежегодната лекция "Мишел Камдесю" във Вашингтон, съобщиха от МВФ. От там допълниха, че към тези инструменти спадат валутни интервенции, макропруденциални мерки и мерки за управление на капиталовите потоци включени в Интегрираната политическа рамка (ИПР).

В изявлението си тя посочи, че предвид настоящите предизвикателства, държавите могат да имат полза от използването на допълнителни политически инструменти, освен традиционната фискална политика, лихвените мерки и банковата регулация и надзор. Тя допълни, че в този контекст ИПР, разработена от МВФ, предоставя на политиците конкретни насоки за това как и кога да използват по-широк набор от инструменти, за да се справят с икономическите шокове, да укрепят устойчивостта и да засилят доверието.

Нашата Рамка осигурява напътствия как да се гарантира, че всяко прибягване до тези инструменти е добре калибрирано и минимизира нежеланите странични ефекти. И изтъкваме, че използването на тези инструменти не бива никога да замества нужните фискални и монетарни корекции, допълни Георгиева.

 

