Започнаха строителните дейности за енергийно обновяване на сградата на Областна администрация - Пловдив

Започнаха строителните дейности по проекта "Устойчиво енергийно обновяване на административна сграда на Областна администрация - Пловдив", съобщиха от пресцентъра на институцията. Днес областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева представи прокта пред ръководители и служители от администрацията. В срещата участие взеха кметът на район "Централен" Георги Стаменов, консултантът по проекта Зорница Станчева от "SPG Consult Bulgaria" и представител на изпълнителя "АРТ СТРОЙ" ЕООД инж. Стефан Генков.

Проектът се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт". Той е на обща стойност 1 024 680 лева, изцяло финансиран с безвъзмездна финансова помощ, а срокът на изпълнение е една година и трябва да приключи на 4 декември 2026 г. Проектът ще осигури модерна, енергийно ефективна и устойчива среда както за служителите, така и за гражданите, ползващи услугите на Областна администрация - Пловдив, и ще допринесе за изпълнението на дългосрочната национална стратегия за обновяване на сградния фонд до 2050 г., допълниха още от Областната администрация.

"Основната цел е да се повиши енергийната ефективност на административната ни сграда чрез прилагане на комплекс от мерки в резултат, на който ще постигнем 82 процента спестяване на първична енергия или над 604 000 киловатчаса (kWh) годишно и ще се постигне значително намаляване на парниковите емисии. Сградата ни ще достигне енергиен клас "А" и ще бъде с почти нулево потребление на енергия, значително ще се намалят разходите за енергия и спести публичен ресурс от сметките за ток и парно", коментира областният управител. По нейни думи по този начин ще се подобрят условията за работа на служителите и за обслужване на гражданите.

Сред предвидените дейности по проекта са изготвяне на технически обследвания и енергиен сертификат, проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи, включващи подмяна на дограма, изграждане на VRF климатична система, монтаж на фотоволтаична инсталация с батерия за съхранение, внедряване на LED осветление и система за енергиен мониторинг, авторски и строителен надзор, както и независима експертна оценка на постигнатите резултати.

Кметът на район "Централен" Георги Стаменов посочи, че в бъдеще обновената сграда ще стане част от един модерен вторичен градски център, който ще се реализира с проекта за обновяване на ул. "Младежка". Той представи накратко проекта на районната администрация, който предвижда реновиране в отсечката от кръстовището на булевардите "Васил Априлов" и "Шести септември" до бул. "Копривщица". По думите му е предвидена пълна подмяна на подземната и наземната инфраструктура, изграждането на модерен пазар и водно огледало, цялостна подмяна на настилката и инфраструктурата и на площадното пространство пред Областна управа, където ще има водна площ и нови детски съоръжения. Предвидена е и спортна зона.

След кръстовището на ул. "Младежка" и ул. "Пенчо Славейков" е предвидено второ водно съоръжение. В участъка след него ще се обособи фермерски пазар с оригинално оформление на щандовете. Във втората част ул. "Младежка" и бул. "Копривщица" ще бъдат разположени търговска площ и паркинг за автомобили. Ще има ново художествено осветление, разширяване на зелените площи с близо 30 на сто.

"Стойността на проекта е 14 милиона лв. с ДДС и очакваме подкрепа от областния управител за неговата реализация", посочи Георги Стаменов.