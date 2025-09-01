Дългът на подсектор "Централно управление" се увеличава с 6,68 млрд. лв. в края на юли на месечна база, по данни на МФ

Дългът на подсектор "Централно управление" към края на юли възлиза на 61,0186 млрд. лева, като бележи увеличение с 6,6862 млрд. лв. спрямо края на юни. Това съобщават от Министерството на финансите, като обясняват, че това основно се дължи на постъпленията от емитираните през месеца държавни облигации на международните капиталови пазари. Данните показват, че вътрешните задължения са 11,5262 млрд. лева, а външните - 49,4925 млрд. лева.

Съотношението "дълг на подсектор "Централно управление"/БВП" възлиза на 27,9 процента. Това е увеличение с 3 процентни пункта спрямо нивото му от предходния месец. Делът на вътрешния дълг спрямо БВП е 5,3 процента, а на външния дълг - 22,7 процента. В структурата на дълга на подсектора за юли вътрешните и външните задължения заемат дял от 18,9 процента и 81,1 процента.

В структурата на дълга по инструменти към 31 юли основна част продължават да заемат облигациите, емитирани на международните капиталови пазари с дял от 72,8 процента, следвани от държавните ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар - 17,8 процента и заемите - 9,4 процента.

В лихвената структура на дълга се запазва тенденцията за превес на задълженията с фиксиран лихвен процент (99,5 процента), а при валутната - за голям относителен дял на дълговите инструменти, деноминирани в евро и лева (95,8 процента), дългът в щатски долари е с дял от 4,2 процента. В матуритетната структура на дълга по оригинален матуритет с най-голям дял са дълговите инструменти със срочност над 10 години - 50,3 процента, следвани от тези със срок от 5 до 10 години - 43,2 процента, от 1 до 5 години - 6,4 процента и до 1 година - 0,2 процента.

В структурата по остатъчен матуритет делът на дълга до 1 година е 5 процента, 21,7 процента - от 1 до 5 години, 41,6 процента - от 5 до 10 години и 31,8 процента - над 10 години.

Гарантираният дълг на подсектор "Централно управление" към 31 юли е 1,0715 млрд. лева. Вътрешните гаранции са 260 милиона лева, а външните - 811,5 милиона лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор "Централно управление"/БВП е в размер на 0,5 процента.

Съгласно водения от Министерството на финансите, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг, официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на юли тази година достига до 60,7367 млрд. лева или 27,8 процента от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 11,1004 млрд. лева, а външните - в размер на 49,6363 млрд. лева. Държавногарантираният дълг през юли възлиза на 1,1214 млрд. лева, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 0,5 процента.