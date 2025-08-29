Подробно търсене

Мартин Леков
Основният лихвен процент остава на ниво от 1,82 на сто и през месец септември, обяви БНБ
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
29.08.2025 18:15
 (БТА)

Основният лихвен процент (ОЛП) ще бъде 1,82 на сто, считано от 1 септември, обяви Българската народна банка. ОЛП не претърпява изменение, като запазва нивото си от месец август. Така, простата годишна лихва не отчита понижение на месечна база за първи път от година насам, сочи справка на БТА в данните на БНБ. За последно това се случва в края на август миналата година, когато, считано от септември същата година, ОЛП нараства с 0,01 процентен пункт до ниво от 3,54 на сто.

Основният лихвен процент у нас дълги години беше на нулево ниво, но в края на септември 2022 г. започна поредица от повишения. ОЛП тогава не беше повишаван от 2016 година. През последната година и половина простата годишна лихва вървя постоянно в низходяща посока.

Основният лихвен процент в България се прилага предимно при изчисляването на годишната лихва по задължения.

