Руският "Газпром" ще подпише важно газово споразумение в Китай идната седмица, съобщи Кремъл

Руският държавен енергиен концерн "Газпром" ще подпише важно споразумение с Китайската национална петролна корпорация (CNPC) следващата седмица по време на посещението на президента Владимир Путин в Китай, съобщи днес съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков, предаде Ройтерс.

Той заяви, че ще има три документа, свързани с "Газпром", но отказа да даде подробности.

Русия е заинтересована да разшири износа на петрол и газ към Азия, след като загуби почти целия си достъп до европейските пазари заради западните санкции в отговор на конфликта в Украйна.

Два източника от сектора съобщиха пред Ройтерс, че Китай се стреми да купи повече руски газ чрез съществуващия тръбопровод, тъй като преговорите между двете страни не са успели да постигнат напредък по изграждането на втори газопровод.

Русия започна газови доставки към Китай през 2019 г. от Източен Сибир чрез тръбопровода "Сила на Сибир 1". Очаква се съоръжението тази година да достигне планираната си годишна пропускателна способност от 38 милиарда кубически метра.