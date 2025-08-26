Подробно търсене

Марин Милков
"Кориън еър" ще купи над 100 самолета "Боинг" след срещата между И Дже-мьон и Доналд Тръмп
Южнокорейският президент И Дже-мьон говори, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп слуша по време на среща в Овалния кабинет на Белия дом във Вашингтон, понеделник, 25 август 2025 г. Снимка: AP/Alex Brandon
Сеул,  
26.08.2025 10:04
 (БТА)

Най-големият южнокорейски превозвач "Кориън еър" (Korean Air) обяви днес, че ще купи над 100 самолета от американския производител "Боинг" (Boeing). Това е най-голямата сделка в историята на южнокорейската авиация и бе обявена само часове след срещата между президентите на азиатската държава и САЩ - И Дже-мьон и Доналд Тръмп, предаде Франс прес. 

Поръчката включва 20 самолета "Боинг" (Boeing) от сериите 777, 25 от модела 787 и 50 машини от най-продавания модел на американската компания - "737 МАКС" (737 MAX), както и 8 товарни летателни апарата от сериите 777 - общо 103 машини, пише в изявление на южнокорейския авиопревозвач.

"Кориън еър" обяви, че поръчката е на стойност приблизително 50 милиарда долара и че доставката е планирана "до края на 2030 г."

Споразумението беше подписано снощи във Вашингтон по време на търговска среща между Южна Корея и САЩ, ръководена от министъра на търговията на САЩ Хауърд Лътник и представители на Министерството на търговията, промишлеността и енергетиката на азиатската държава.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна със своя южнокорейски колега И Дже-мьон същия ден, за да обсъдят двустранните си отношения.

Двете страни постигнаха търговско споразумение, определящо мита от 15 на сто върху вноса на южнокорейските стоки в САЩ. Първоначално планираните ставки бяха в размер 25 на сто, но те бяха намалени в замяна на ангажимент на Южна Корея за инвестиции в размер на 350 милиарда долара в САЩ, припомня АФП.

През март "Кориън еър" обяви, че е финализирал споразумение за закупуване на 50 самолета от "Боинг" на стойност приблизително 32 милиарда долара.

Тази нова поръчка е глътка въздух за американския самолетопроизводител, изпитващ финансови затруднения, главно заради проблеми с качеството на производството и нова катастрофа с неин самолет през юни.

На 12 юни модел "Боинг 787 Дриймлайнър" (Boeing 787 Dreamliner) на "Еър Индия" (Air India), изпълняващ полет за Лондон, се разби близо до летището в Ахмедабад, при която загинаха над 260 пътници и екипаж на борда. Според предварителния доклад от разследването подаването на гориво от превключвателите е било прекъснато непосредствено преди катастрофата. 

След този доклад Генералната дирекция "Гражданска авиация" на Индия (DGCA, регулираща гражданската авиация в Индия) разпореди проверки на тези устройства на няколко модела самолети на "Боинг", включително 787, регистрирани в Индия.

/БП/

Свързани новини

26.08.2025 03:27

Южнокорейският президент е обсъдил на срещата си с Тръмп модернизацията на съюза между двете страни

Южнокорейският президент И Дже-мьон днес заяви, че по време на посещението си във Вашингтон е обсъдил с американския си колега Доналд Тръмп модернизирането на съюза между двете страни, предаде Ройтерс.
19.08.2025 10:31

Президентът И Дже-мьон обсъди с южнокорейски бизнес лидери предстоящата среща на върха с Доналд Тръмп

Президентът на Южна Корея И Дже-мьон се срещна във вторник с ръководителите на някои от най-големите местни концерни, които ще го придружат по време на пътуването му до Вашингтон идната седмица. Очаква се на 25 август в американската столица да се
31.07.2025 17:15

АФП: Вашингтон пренаписва глобалната търговия с нова вълна от споразумения с мита от 15 до 20 на сто

След постигнатото в неделя споразумение между САЩ и ЕС още няколко държави сключиха търговски договорености с Вашингтон относно новите митнически режими. До момента САЩ са договорили споразумения с Европейския съюз, Япония, Южна Корея, Филипините,
15.07.2025 15:05

Международни авиолинии разпоредиха проверки на горивните превключватели на "Боинг" след катастрофата на "Еър Индия"

Индийските власти наредиха на местните авиокомпании да извършат проверки на горивните превключватели на няколко модела самолети "Боинг" (Boeing), предаде Ройтерс.
08.07.2025 09:34

По-ниски мита за автомобили, стомана и други стоки поиска министърът на търговията на Южна Корея от американския си колега

Министърът на търговията, промишлеността и енергетиката на Южна Корея Йео Хан-ку поиска от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп да намали митата върху вноса на автомобили, стомана и други стоки за южнокорейски компании, съобщи Йонхап.
13.06.2025 17:04

Индийският авиационен регулатор изисква от "Еър Индия" да извърши проверки за безопасност на самолетите си "Боинг 787"

Индийският авиационен регулатор нареди на "Еър Индия" (Air India) да извърши проверки за безопасност на всичките си самолети модел "Боинг 787-8/9" (Boeing 787-8/9) след катастрофата в Ахмедабад, която уби повече от 240, души, предаде Ройтерс

