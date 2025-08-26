Подробно търсене

Над 10 процента от електричеството в Европа е осигурено от вятърна енергия през изминалото денонощие

Камелия Цветанова
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
26.08.2025 10:18
 (БТА)

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 10,4 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 9,5 процента от общото количество електроенергия (659 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 0,8 процента (57 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Ирландия (52,6 процента), Литва (44,1 на сто) и Швеция (35,1 процента).

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Швеция (114,8 гигаватчаса), Германия (111,2 гигаватчаса) и Испания (88,2 гигаватчаса), сочи още справката.

