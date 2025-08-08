В област Плевен са установени над 2300 нарушения на трудовото законодателство за шест месеца

В област Плевен са установени 2368 нарушения на трудовото законодателство за първите шест месеца на тази година. За посочения период от Дирекция "Инспекция по труда" в Плевен са извършени 808 проверки, съобщи за БТА директорът на институцията Радослава Иванова.

От всички установени нарушения тези, които се отнасят към разпоредбите, регламентиращи осъществяване на трудовите правоотношения, са 1022. По осигуряването на здраве и безопасност при работа са установени 1343 нарушения. Налице е тенденция към увеличаване нарушенията по здравословни и безопасни условия на труд, коментира Иванова.

Трудовите инспектори са регистрирали и 30 случаи на служители без трудов договор.

За полугодието са издадени 151 наказателни постановления на обща стойност над 121 670 лв. Девет пъти е приложена мярката за спиране на обекти, машини и съоръжения.

През първите шест месеца на 2025 г. инспекторите по труда приложиха мярката за спиране на обекти, площадки, машини и съоръжения девет пъти, подчерта Иванова. По думите на Иванова работата на плевенските инспектори е получила висока оценка от представители на Комитета на старшите инспектори по труда, които през юни са извършили оценка на системата на инспектиране на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

През периода са проведени две извънредни кампании в сектор "Строителство" заради активния сезон и риска от трудов травматизъм и недеклариран труд. Запазва се броят на разрешенията за работа на непълнолетни – 98, колкото и през същия период на 2024 г.