Свободни работни места за архитект, юрист и учители са обявени в Бюрото по труда в Лом

В Бюрото по труда в Лом са обявени пет свободни работни места за висококвалифицирани специалисти, съобщиха за БТА от Бюрото.

Община Лом търси двама специалисти с висше образование - главен инженер със специалност "Архитектура, строителство и геодезия" и старши юрисконсулт с висше образование магистър по право.

Средно училище "Отец Паисий" – Медковец има обявена свободна позиция за учител по средно общообразователен предмет, с образование в направление биологически науки.

Основно училище „Д-р Петър Берон“ в село Септемврийци търси старши учител по средно общообразователен предмет с висше образование по математика.

Второ основно училище „Константин Фотинов“ - Лом има обявена свободна позиция за учител, с висше образование, в група за целодневна организация на учебния ден от първи до четвърти клас.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края на юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.