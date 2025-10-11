Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова
От началото на декември в Община Самуил започва предоставянето на две нови социални услуги
Снимка: Кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова, архив
Разград,  
11.10.2025 12:32
 (БТА)

От началото на декември в Община Самуил започва предоставянето на две нови социални услуги. Единодушно на днешното си изнесено заседание общинските съветници дадоха разрешение за разкриването на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в село Кривица и Център за обществена подкрепа (Общностен център за деца и семейства) в Самуил.  

Откриването на социалния център в Кривица е приоритетно и наложително. Там ще бъдат настанени 15 пълнолетни, заяви зам.-кметът Сами Сами. Той добави, че Центърът за обществена подкрепа (Общностен център за деца и семейства) в Самуил ще бъде създаден с цел осигуряване на устойчивост на дейностите по проекта „Бъдеще за децата“, чието изпълнение приключва през ноември. В новия център ще се предоставят услуги като терапия и рехабилитация, обучение и подкрепа за придобиване на трудови умения, интегрирани здравно-социални услуги, както и други видове консултативна подкрепа. Зам.-кметът на Самуил уточни, че предложението на общината за разкриването на двете социални услуги е получило одобрението на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. Финансирането им ще бъде от държавния бюджет.

/НН/

