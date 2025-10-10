Задържаха мъж, нарушил заповед за защита от домашно насилие и нанесъл побой на дъщеря си, съобщи Елена Стоилова - говорител на Областната дирекция на МВР в Смолян.

Инцидентът е станал в девинското село Триград вчера привечер.

67-годишният жител на селото е влязъл, въпреки забраната, при дъщеря си, която била в дома на баба си. Бащата предизвикал скандал. Малко по-късно, на улицата, е нанесъл побой на 30-годишната жена.

Обстоятелствата около инцидента се изясняват. Извършителят е задържан за срок до 24 часа и срещу него е образувано бързо полицейско производство.