Омбудсманът Велислава Делчева ще участва в среща по проблемите на ВиК мрежата в община Тунджа, Ямболско

Омбудсманът Велислава Делчева ще участва на 6-и октомври в среща, посветена на проблемите с водоснабдяването в община Тунджа (област Ямбол), съобщиха от пресцентъра на Омбудсмана на Република България. Участието ѝ, заедно с екип екперти от институцията, е по покана на кмета на общината Станчо Ставрев.

За организирането на дискусията обявиха вчера на съвместен брифинг кметът на Тунджа и председателят на местния Общински съвет Атанас Христов. В кръглата маса се очаква да се включат още народните представители, избрани от регион Ямбол, ръководният екип на „Водоснабдяване и канализация” Ямбол, областният управител Николай Костадинов, кметове на населени места и общински съветници.

Фокус на дискусията ще бъде темата: „Състояние и перспективи на ВиК инфраструктурата – съвместни действия за устойчиво управление на водните ресурси“, посочиват от пресофиса на омбудсмана Велислава Делчева.

Повод за срещата са зачестилите аварии в остарялата водопроводна мрежа и забавеното им отстраняване, които водят до продължителни прекъсвания на водоподаването и нарастващо недоволство сред жителите, съобщиха още институцията.

Форумът ще се състои в заседателната зала на Община Тунджа на площад „Освобождение" №1 в гр. Ямбол, с начало 14:00 часа.