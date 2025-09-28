И най-добрата бизнес идея няма значение, ако не я осъществиш, каза Пол Штробл курсистите от Академия за начинаещи предприемачи в Смолян

И най-добрата бизнес идея няма значение, ако не я осъществиш, работейки всекидневно, за да я видиш изпълнена. Това е един от съветите, които Пол Штробл даде на курсистите от започналото в Смолян ново издание на Бизнес академията за начинаещи предприемачи BASE. Програмата на Академията започна знаково в обществения център „Пречиствателната“ в с. Смилян – място, което Раденко Велинов превръща в творческо пространство за занаяти и изкуство, инвестирайки собствени спестявания, време, енергия. Част от 35-те курсисти в Академията са хора, завръщащи се в Смолянско или пристигащи от други райони на страната, привлечени от неповторимата атмосфера на Родопите, със свои идеи за бизнес именно тук, каза Надежда Митева от екипа на BASE.

Първият лектор Пол Штробл също е пример на заселващи се в планинския район хора, открили Родопите като красиво и спокойно място. Штробл е американец, бизнес консултант, който живее от шест години в Смилян, работейки дистанционно с индивидуални предприемачи и директори по цял свят. „Обичам Родопите, в Смилян е много спокойно, а планината е красива“, казва Штробл на български с доловим американски акцент. Той представи през участниците в бизнес обучението тест, с който да установят какво е тяхното „предприемаческо ДНК“. Според теста предприемачите са четири основни типа - строител, опортюнист, специалист и новатор. Една фирма трябва да се стреми да има представители от всеки от четирите типа предприемачи, за да вървят нещата напред, гласи препоръката към курсистите от Академията.

Начинаещите предприемачи се запознаха с „Пречиствателната“ – дългосрочния проект на Раденко Велинов, който не е толкова бизнес идея, а начинание с идеална цел. Раденко Велинов разказа пред курсистите, че е важно много да упорстват върху собствените си идеи, да не се отказват лесно и да бъдат търпеливи. Трябва много работа и упоритост, за да сбъднеш идеите си, а много хора в днешно време очакват бързи печалби, каза Велинов. Той намира съмишленици за проекта за превръщане на старата сграда на пречиствателната станция на родопското село в място за творци и майстори, които съхраняват традиционни занаяти. Скаути от Франция, доброволци от България, младеж от Чехия пристигнаха това лято в Смилян и се включиха във възстановяването на сградата, допълни Велинов. Български и чуждестранни доброволци са участвали в доизграждането на подпорна стена и разчистването на калта и тинята на приземния етаж, който преди години е бил наводнен.

Раденко Велинов обясни пред бъдещите предприемачи, че си струват всички усилия и средства, които са вложени в преобразяването на „Пречиствателната“, за да се превърне в място, където деца и младежи могат да видят и опитат сами забравени занаяти и творчески дейности.

Мариана Родер, която е от екипа на BASE в Смолян е сред успешните примери за бизнес, базиран в Смолян, който работи в целия свят. Тя започва своя бизнес в Швейцария, но след това се завръща в България заедно със съпруга си, швейцарец. Бизнесът и на двамата е в света, защото продават по целия свят, но произвеждат в Смолян, уточни Надежда Митева. Сега тук се развиваме и създаваме работни места, заяви пред БТА Мариана Родер. Участниците в поредното издание на BASE в Смолян идват с много идеи за бизнес, който да развият именно в Родопите, допълни Митева. Екипът на Академията очаква и този курс от начинаещи предприемачи да успеят да изпълнят проектите си, имайки опита от предходното издание.

Курсисти от BASE 2024-2025 осъществиха своите бизнес планове, сред които са първата база за глемпинг туризъм в Смолянко, арт пространство „Гнездото“, платформа за дигитален маркетинг, спортното събитие „Смолян 360 планинско изследване“, ферма за шафран. Обучителната програма по предприемачество е безплатна, провежда се в рамките на 13 седмици, а в края на курса е предвиден награден фонд от 10 хиляди лева за бизнес планове на успешно завършили участници. Програмата се организира под ръководството на Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) и е финансирана от Фондация "Америка за България", а в Смолян се провежда от "Нови хоризонти".