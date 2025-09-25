Столичанка е прокарала в обращение фалшиви банкноти от 50 лв. в шест търговски обекта в Ловеч, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ са задържали 33-годишната жена от София, която в рамките на вчерашния ден е успяла да прокара в обращение по една неистинска банкнота с номинал 50 лева в шестте обекта. В хода на процесуалноследствените действия и извършеното претърсване на задържаната у нея са били открити още седем фалшиви банкноти.

По случая в Районното управление на МВР в Ловеч е образувано досъдебно производство и работата продължава.

За БТА от пресцентъра на полицията уточниха, че това е първият подобен случай за тази година.