Столичанка е прокарала в обращение фалшиви банкноти от 50 лв. в шест търговски обекта в Ловеч

Кореспондент на БТА в Ловеч Светломира Анастасова
Снимка: БТА (архив)
Ловеч,  
25.09.2025 16:23
Столичанка е прокарала в обращение фалшиви банкноти от 50 лв. в шест търговски обекта в Ловеч, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ са задържали 33-годишната жена от София, която в рамките на вчерашния ден е успяла да прокара в обращение по една неистинска банкнота с номинал 50 лева в шестте обекта. В хода на процесуалноследствените действия и извършеното претърсване на задържаната у нея са били открити още седем фалшиви банкноти.

По случая в Районното управление на МВР в Ловеч е образувано досъдебно производство и работата продължава.

За БТА от пресцентъра на полицията уточниха, че това е първият подобен случай за тази година.

