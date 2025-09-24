Дирекция „Бюро по труда“ в Перник ще организира трудова борса

Ще се проведе трудова борса, която е организирана от Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) в Перник, съобщиха оттам.

Срещата между работодатели и търсещи работа ще се състои на 25 септември от 10:00 ч., в сградата на Общинския младежки дом.

Форумът предоставя възможност за директен контакт между предлагащи работа и търсещи такава, уточниха от „Бюрото по труда“. Посетителите ще могат на място да се запознаят с актуалните свободни позиции, да подадат документи за кандидатстване и да осъществят директни интервюта с представители на фирмите, уточниха още от дирекцията.

Оттам допълниха, че потвърждение за участие има от фирми и предприятия от област Перник, Дупница и София. Те са в сферата на производството на фармацевтични и козметични продукти, на електрически съоръжения, производството на метални конструкции, кредитиране, производството на морско и предпазно оборудване, на текстилни изделия, на отбрана и сигурност, търговия и др.

От ДБТ съобщиха още, че като част от Националната информационна кампания „За еврото – какво трябва да знаем“, служители на дирекцията в Перник съвместно с експерти от Териториалната дирекция "Инспекция по труда" – Перник и Дирекция "Социално подпомагане" – Перник ще дават информация за въвеждане на еврото в Република България и ще отговарят на конкретни въпроси от страна на участниците.