Генералният директор на “Арменпрес” Нарине Назарян поздрави участниците в хакатона, организиран от БТА във Великотърновския университет

Генералният директор на „Арменпрес” Нарине Назарян поздрави участниците в хакатона, организиран от БТА на тема „Популяризиране на политиките на сближаване в ЕС“. Студентското състезание е финална част от проекта на БТА съвместно с Европейската комисия „Европа на Балканите – Заедно чрез знание“, а домакин беше Великотърновският университет.

За мен е много символично да се срещна с вас, в края на посещението си в България по покана на моя колега генералният директор на БТА Кирил Вълчев, каза Назарян. Тя припомни, че в рамките на визитата е била в София, във Варна и сега - във Велико Търново, и подчерта, че навсякъде е срещнала голямо гостоприемство.

Назарян посочи, че вчерашното тържество, посветено на 117 години от обявяването на Независимостта на България в красивия град Велико Търново още веднъж е разкрило колко горди и одухотворени хора са българите. Пред студентите тя разказа, че е преподавател по журналистика в Ереванския държавен университет.

„Още в първия ден на курса винаги казвам на моите студенти едно нещо - отнасяйте се сериозно към този етап от живота си, използвайте възможността да учите, да учите и пак да учите, а най-вече, учете езици“, посочи тя и допълни, че владеенето на чужд език е свобода, перспектива и голямо предимство в пазара на труда. Според нея светът в наши дни се променя бързо - необходими са нови технологии, нови платформи и нови умения, затова призова студентите да бъдат адаптивни и любопитни и никога да не спират да учат, защото това е най-добрата инвестиция, която могат да направят за себе си.

Тя изрази увереност, че младите хора са мостът между Армения и България и посочи, че се надява на още по-голямо сътрудничество и обмен между университети в двете държави. Днес, когато културните и човешките различия между страните са размити, общуването и сътрудничеството може да ги обедини, каза тя и пожела ползотворни дискусии днес.

Предишните дни ръководителят на националната информационна агенция на Армения посети националните пресклубове на БТА във Варна и Велико Търново и разгледа в централната сграда на агенцията в София новите помещения, дигитализационен център и читалня за архивите на БТА и обновената новинарска стая, които бяха направени след гостуването й на 19 октомври 2022 г. в рамките на държавното посещение на арменския президент Вахагън Хачатурян и подписването на споразумението между двете агенции за обмен на новини, припомни генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Той уточни, че по силата на споразумението, БТА досега публикува близо 450 новини на „Арменпрес” в рубриката „Паралели”, както арменската агенция редовно публикува новини от България директно с източник БТА. Преди три години това беше 17-и по ред договор на БТА с партньорска национална агенция, който предвижда ежедневна размяна и публикации на новини, а сега тези договори са вече утроени до 50, включително с агенциите на другите две кавказки републики - Азербайджан и Грузия, допълни Вълчев.

Така БТА и „Арменпрес” изпълват със съдържание арменската поговорка, която гласи, че „днешната дума е утрешният мост“. Още повече, че българският и арменският народ, наричан от Яворов „винаги храбър народ“, са свързани и от общата си християнска вяра, обобщи той.