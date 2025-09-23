Училищата в Цар Калоян и Езерче започват новата учебна година с паралелки с по-малко ученици

През новата учебна година в две училища в Община Цар Калоян ще има паралелки с по-малко ученици от определения норматив за минимален брой. Предложенията за утвърждаването на паралелките с брой ученици под стандарта ще бъде обсъдено на днешното заседание на Общинския съвет, съобщи за БТА зам.-кметът Шукри Джамферов.

Той посочи, че продължаващата през последните години тенденция на намаляване на децата засяга Средно училище "Христо Ботев" в общинския център, където седем паралелки са с ученици под норматива. Не достигат до минимално необходимия брой и ученици в паралелките от първи до осми клас в Основно училище „Паисий Хилендарски“ в село Езерче. Директорите на двете училища посочват, че сформирането на маломерните паралелки се налага заради демографските тенденции, изразяващи се в ниска раждаемост и миграция. Според докладните, внесени за разглеждане на заседанието на Общинския съвет, се предвижда за тези паралелки да бъде осигурено дофинансиране от общинския бюджет.

В дневния ред са още докладни за даване на разрешение за предоставяне на право на ползване без търг или конкурс на недвижим имот, частна общинска собственост, за прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот в Цар Калоян, както и за учредяване на безвъзмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху имот частна общинска собственост. Общинските съветници ще изберат и представител за участие в извънредното общо събрание на Асоциацията по ВиК, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД Разград.

Заседанието на Общинския съвет в Цар Калоян започва от 18:30 ч. в залата на Народно читалище „Съзнай себе си“.