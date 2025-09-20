Община Генерал Тошево се включи в инициативата „Да изчистим България заедно“

Община Генерал Тошево се включи в инициативата на bTV „Да изчистим България заедно“. Желаещите днес почистват лесопарка в града. Общината осигурява ръкавици и чували.

Кметът на Генерал Тошево Валентин Димитров каза за БТА, че с включването в тази инициатива и организирането на подобни дни за почистване се дава пример на младите да поддържат и пазят.

„Ние за поредна година се включваме в инициативата, като искаме чрез личен пример да покажем, че трябва да се пази, ако искаме да ни е хубаво. Имаме идея да превърнем лесопарка в място за отдих и разходки, но предстои много работа“, каза още Димитров.

Групата се събра сутринта в началото на лесопарка, като още с първия обход бяха събрани 15-20 чувала с боклук. Сред боклуците има части от автомобили, туби, кофи с бетон, строителни отпадъци и други ненужни неща. Събраните отпадъци ще бъдат разположени на определени места в общината, след което ще бъдат извозени до Регионалното депо за преработка на отпадъци в село Стожер.

Кампанията "Да изчистим България заедно", която е част от Световния ден на почистването (World Cleanup Day), и тази година дава възможност на всеки участник сам да избере къде и как ще допринесе за по-чистата градска среда.