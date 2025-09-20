Община Генерал Тошево се включи в инициативата „Да изчистим България заедно“

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
БТА, Снимка: кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
Генерал Тошево,  
20.09.2025 12:17
Община Генерал Тошево се включи в инициативата на bTV „Да изчистим България заедно“. Желаещите днес почистват лесопарка в града. Общината осигурява ръкавици и чували. 

Кметът на Генерал Тошево Валентин Димитров каза за БТА, че с включването в тази инициатива и организирането на подобни дни за почистване се дава пример на младите да поддържат и пазят. 

„Ние за поредна година се включваме в инициативата, като искаме чрез личен пример да покажем, че трябва да се пази, ако искаме да ни е хубаво. Имаме идея да превърнем лесопарка в място за отдих и разходки, но предстои много работа“, каза още Димитров. 

Групата се събра сутринта в началото на лесопарка, като още с първия обход бяха събрани 15-20 чувала с боклук. Сред боклуците има части от автомобили, туби, кофи с бетон, строителни отпадъци и други ненужни неща. Събраните отпадъци ще бъдат разположени на определени места в общината, след което ще бъдат извозени до Регионалното депо за преработка на отпадъци в село Стожер. 

Кампанията "Да изчистим България заедно", която е част от Световния ден на почистването (World Cleanup Day), и тази година дава възможност на всеки участник сам да избере къде и как ще допринесе за по-чистата градска среда.

/ВД/

