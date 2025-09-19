Хора с увреждания от четири общини се събраха в местността Рупите край Петрич по проект „Партньорство, въпреки разстоянията“. Проектът се изпълнява от спортен клуб „Кула – спорт за всички“ и Общинската организация на хората с увреждания в Кула. В проекта е заложено хора с увреждания от град Кула да създадат партньорство с хора с увреждания от Югозападна България. Финансирането на дейностите е осигурено от Агенцията на хората с увреждания.

В изпълнението на дейностите по проекта участват 80 души с увреждания, 50 са от Кула, а останалите 30 са от трите клуба в Петрич, Сандански и Благоевград. Това е една среща за запознанство, за създаване на нови приятелства и за демонстриране на спортни игри, които не натоварват, а приобщават хората, каза за БТА инженер Георги Николов, ръководител на проекта. Хората с увреждания демонстрираха игри на дартс, шах, табла. Това са традиционни игри. Изпълнението на подобни проекти помага основно за нови социални контакти, добави ръководителят на проекта.

Участниците в проекта бяха поздравени от Димитър Чолев, директор на дирекция "Хуманитарни дейности". Поздравявам ви за активността, за силния дух и за ентусиазма. Трябва да знаете, че вашият пример е вдъхновение за едно цяло общество, каза той. От Общинската организация на хората с увреждания в Петрич благодариха за пълната и всестранна подкрепа от екипа на кмета Димитър Бръчков за дейността на организацията.