С игри на открито, изложби, велосъстезания и улици без автомобили ще бъде отбелязана Европейската седмица на мобилността

С над 50 разнообразни инициативи екипите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на територията на цялата страна ще призоват гражданите да се включат в Европейската седмица на мобилността. Инициативата започва от днес и ще продължи до 22 септември, съобщиха от пресцентъра на екоминистерството. Игри на открито, изложби и музикални програми, велосъстезания и викторини са част от събитията. В страната ще бъдат организирани още беседи за безопасно и здравословно движение по пътищата и инициативи за придвижване без автомобили. Над 15 български общини са включени в програмата за отбелязване на Европейска седмица на мобилността тази година.

Целта е да се насърчат местните власти да осигуряват ефективни и устойчиви варианти за пътуване в градската среда, да популяризират нова инфраструктура и технологии, да измерват качеството на въздуха и да получават обратна връзка от обществеността, да възпитават децата и младежите към поведение за безопасност на пътя и грижа за чист въздух в градовете.

Десет български общини тази година се регистрираха в общоевропейската платформа European Mobility Week по критериите за участие в кампанията. Това са Бургас, София, Белослав, Варна, Габрово, Панагюрище, Пловдив, Русе, Стражица и Хисаря. С присъединяването си към общоевропейската инициатива те са включени в огромната публична видимост на кампанията, която е широко призната като движеща сила към устойчива градска мобилност в Европа и извън нея, посочиха също от МОСВ. В Община Видин днес е обявен Ден без автомобили, като е въведена временна организация на движението за част от централните улици в града. Автоматичната измервателна станция „Каменица“ в Пловдив ще бъде отворена за посещение на граждани за проследяване на начина за измерване на качеството на атмосферния въздух, за да се запознаят нагледно с оборудването и да научат повече за автомобилния трафик като източник на шумово и въздушно замърсяване.

Европейската седмица на мобилността е инициатива на Европейската комисия, посветена на устойчивата градска мобилност. Темата на тазгодишното издание е „Мобилност за всички“.

Програма на събитията на МОСВ е достъпна тук.

Фокусът тази година са пешеходците, децата и водачите на двуколесни превозни средства, каза пред журналисти по-рано днес комисар Мария Ботева, зам.-началник на отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“.