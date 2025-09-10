Общинският съвет в Борино даде съгласие детска градина и две училища да бъдат включени в списъка на защитени учебни заведения

Общинският съвет (ОбС) в Борино даде съгласие детска градина и две училища да бъдат включени в списъка на защитени учебни заведения. На провелото се днес заседание съветниците разгледаха докладни, свързани с формиране на паралелки с брой ученици под определения минимум и осигуряване на допълнителни финансови средства за обезпечаване на учебния процес и утвърждаване на групите и персонала на детските градини.

В община Борино функционира едно Средно училище (СУ) "Никола Й. Вапцаров", в което се обучават 107 деца, като броят им по класове е между шест и 13. За текущата учебна година се очертават седем маломерни паралелки от първи до седми клас, посочва в докладната записка директорът Зекир Велиев.

Директорът на Основно училище "Отец Паисий" в село Ягодина Елка Иванова предлага да бъдат сформирани две самостоятелни маломерни паралелки и една слята, както и сформиране на една група за целодневна организация на учебния процес. В училището в I, II и VII клас ще се обучават по двама ученика, в IV клас – един, а в III, V и VI клас няма записани ученици.

Съветниците гласуваха двете училища, както и детска градина „Радост“ да бъдат включени в списъка със защитените учебни заведения.