Ген. Владимир Вазов е един от най-великите съвременни пълководци и кметове на София, каза Веселин Тодоров, изпълнителен директор на "Сиела Норма" АД

Ген. Владимир Вазов е един от най-великите съвременни пълководци и един от най-великите кметове на София, каза изпълнителният директор на "Сиела Норма" Веселин Тодоров в словото си при откриването на паметник на ген. Вазов в София.

На събитието присъстваха кметът на София Васил Терзиев, министърът на правосъдието Георги Георгиев, общински съветници, граждани и Григорий Вазов, най-близкият родственик на ген. Владимир Вазов.

Паметникът се намира на бул. „Владимир Вазов“, на ъгъла с ул. „Панайот Хитов“. Монументът е създаден от скулптора Борис Борисов, а проектът е реализиран по инициатива и с дарителската подкрепа на „Сиела Норма“. Поставянето му е одобрено с решение на Столичния общински съвет.

Тодоров отбеляза, че амбицията е била паметникът да бъде открит през месец май, когато е годишнината от рождението на ген. Владимир Вазов и 80 години от смъртта му. „Днешният светъл празник може би е другата най-подходящата дата, символ на най-голямото постижение на българския народ, който той сам прави в изграждането на своята държава и само няколко дни преди Деня на София и годишнината на битката при Дойран“, посочи той.

Веселин Тодоров изрази надежда малкото зелено кътче, където се намира паметникът, да се запази в сегашния си вид като пое обещание, при желание на район "Подуене", да се инвестира в изграждане и оборудване на детската площадка зад монумента.

Пред медиите Тодоров каза, че преди три години и половина е започнала работата по паметника, като амбицията е била той да бъде в средата на булеварда и с по-големи размери. "Вложихме доста усилия в озеленяването на площта около паметника, направихме и поливна система. Надяваме се жителите на квартала да харесват това място, да бъде приятно и красиво", добави той.