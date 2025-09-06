Ген. Владимир Вазов е един от най-великите съвременни пълководци и кметове на София, каза Веселин Тодоров, изпълнителен директор на "Сиела Норма" АД

Подробно търсене

Константин Костов
БТА, София (6 септември 2025) На улица „Панайот Хитов“ тържествено се открива паметник на генерал Владимир Вазов. На снимката: изпълнителният директор на „Сиела Норма” Веселин Тодоров.Снимка: Никола Узунов/БТА (ЕВ)
София,  
06.09.2025 12:11
 (БТА)

Ген. Владимир Вазов е един от най-великите съвременни пълководци и един от най-великите кметове на София, каза изпълнителният директор на "Сиела Норма" Веселин Тодоров в словото си при откриването на паметник на ген. Вазов в София.

На събитието присъстваха кметът на София Васил Терзиев, министърът на правосъдието Георги Георгиев, общински съветници, граждани и Григорий Вазов, най-близкият родственик на ген. Владимир Вазов. 

Паметникът се намира на бул. „Владимир Вазов“, на ъгъла с ул. „Панайот Хитов“. Монументът е създаден от скулптора Борис Борисов, а проектът е реализиран по инициатива и с дарителската подкрепа на „Сиела Норма“. Поставянето му е одобрено с решение на Столичния общински съвет.

Тодоров отбеляза, че амбицията е била паметникът да бъде открит през месец май, когато е годишнината от рождението на ген. Владимир Вазов и 80 години от смъртта му. „Днешният светъл празник може би е другата най-подходящата дата, символ на най-голямото постижение на българския народ, който той сам прави в изграждането на своята държава и само няколко дни преди Деня на София и годишнината на битката при Дойран“, посочи той.

Веселин Тодоров изрази надежда малкото зелено кътче, където се намира паметникът, да се запази в сегашния си вид като пое обещание, при желание на район "Подуене", да се инвестира в изграждане и оборудване на детската площадка зад монумента.

Пред медиите Тодоров каза, че преди три години и половина е започнала работата по паметника, като амбицията е била той да бъде в средата на булеварда и с по-големи размери. "Вложихме доста усилия в озеленяването на площта около паметника, направихме и поливна система. Надяваме се жителите на квартала да харесват това място, да бъде приятно и красиво", добави той.

/МК/

Към 12:29 на 06.09.2025 Новините от днес

