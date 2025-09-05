Изграждането на десет ограничители на скоростта е предвидено до края на годината, каза кметът на Ружинци

Изграждането на десет легнали ограничители на скоростта е предвидено до края на тази година, каза за БТА кметът на община Ружинци Александър Александров.

С поставянето им ще дадем една по-голяма сигурност и гаранция на хората в населените места в общината, че няма да се случи непоправимото на пътя, каза също той по повод сигнали на жители на село Дреновец, че вечер се шофира с висока скорост в близост до къщите на хората.

Именно през тази година успяхме да заложим финансови средства в размер на 60 хиляди лева и проведохме предварителни разговори по проектирането на изкуствени неравности на пътя, които да ограничават скоростта, отбеляза кметът на Ружинци. Работи се върху въвеждането им в законосъобразна форма, за да се стигне до тяхното изграждане. Всичко това ще се случи, когато експертен съвет утвърди генералния план за организация на движението по пътищата в община Ружинци.

Всяка година Боян Бойчев се стреми да организира лекция и демонстрация по безопасно шофиране. Родом от село Дреновец, където е и къщата, в която живеят негови близки, той сподели сериозните си притеснения от преминаващите с висока скорост автомобили късно вечер. Бойчев обърна внимание на публикувани в социалните мрежи видеа с автомобили, преминаващи с много висока скорост, заснети от жители на селото.

Шофирането с висока скорост е много сериозен проблем за община Ружинци, затова и "Пътна полиция" все по-често залага камери и заснема такива нарушители в селата, коментира Александров. През тъмната част на денонощието се карат автомобили с висока скорост, потвърди кметът и допусна, че това се възприема като форма на забавление. Пътищата, които минават през населените места, в преобладаващата си част са прави участъци, с малко завои. По думите на Александров това дава възможност и мотив на младежи да увеличават безразсъдно скоростта и независимо от случаите, които се съобщават от медиите, в социалните мрежи, те продължават да не спазват правилата.

Общинското ръководство познава проблемите и процесите в общината, но се допитахме и до кметовете и гражданите в отделни населени места, каза още той. В Община Ружинци е получено писмо от „Пътна полиция", в което се изразява съгласие с предложенията за поставяне на изкуствени ограничители на скоростта в 15-те зони, заложени в генералния план за движение в общината, допълни Александър Александров.

Преди три години с решение на Общинския съвет е въведено ограничение на скоростта от 40 км/час за населените места Ружинци, Дреновец и Тополовец. Но това ограничение невинаги се спазва, заяви кметът на Ружинци. При пътен инцидент, когато трафикът се отбие през населените места в общината, шофьорите на тежкотоварни автомобили не се съобразяват, поддържат висока скорост, карат един зад друг, не спазват никаква дистанция, посочи той.

Еднопосочни улици в селата, ограничаване на скоростта пред училищата и детските градини до 30 км/час, сигнализиращи през цялото денонощие соларни знаци, които обозначават пешеходните пътеки, също са сред набелязаните мерки в генералния план за организация на движението по пътищата в община Ружинци.