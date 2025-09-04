В Бюрото по труда в Шумен са обявени 15 работни места за организатори на работата с клиенти, търсят се и учители, и медицински специалисти

В Дирекцията "Бюро по труда" (ДБТ) в Шумен са обявени 15 работни места за организатори на работата с клиенти, които да започнат работа във Варна. Това съобщи за БТА Камелия Дамянова – главен експерт "Посреднически услуги" в ДБТ в областния град.

Продължават да се търсят на работа в Шумен да бъдат назначени четирима лекари, фелдшер и инженер-конструктор. Свободни работни места в града са обявени и за технически изпълнител, за диспечер на транспортни средства, за ресурсен учител, огняр, както и за преподаватели по английски и немски език в училището в село Друмево. Търсят се да бъдат назначени на работа и двама учители - в детска градина в същото населено място, както и в Шумен, отбеляза Дамянова.

Тя допълни, че в края на август и в началото на септември в Шуменско традиционно се търсят да бъдат назначени на работа учители.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.