Общинските съветници в Левски ще гласуват финансови отчети на местната болница за първите две тримесечия на годината

Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева
МБАЛ - Левски Снимка: кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева
Плевен,  
04.09.2025 06:25
 (БТА)

Първите три точки от дневния ред на заседанието на Общинския съвет в Левски са свързани с разглеждане на отчети на болницата в града. Това се посочва в информация, предоставена на БТА от администрацията на Общинския съвет.

На вниманието на общинските съветници ще бъде поставен годишен доклад за дейността на „МБАЛ-Левски“ ЕООД за 2024 г., счетоводен баланс, отчети за приходите и разходите, за паричния поток и за собствения капитал за миналата година. Втора и трета точка са приемане на доклад, отчет и баланс на болницата за първото и второто тримесечие на настоящата година.

Предварителният дневен ред на заседанието включва общо 21 точки, като последната е за питания от граждани. 

Ще бъде разгледан проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Левски, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2023-2027 г. Съветниците ще трябва да гласуват и за промени в капиталовата програма на община Левски за настоящата година.

Шест са предложенията за съгласуване на паралелки с брой ученици под минималния норматив. Те се отнасят за Основно училище (ОУ) „Христо Ботев“ в село Асеновци, ОУ „Христо Ботев“ в село Българене, ОУ „Неофит Рилски“ в село Обнова, ОУ „Максим Горки“ в Левски и в Професионалната гимназия по селско стопанство „Н. Й. Вапцаров” в Левски, както и за група във филиала на Детска градина „Люляк“ в село Изгрев.

Заседанието на Общинския съвет е насрочено за 13:30 часа.

/НН/

