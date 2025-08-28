Общинските съветници в Търговище приеха отчета за касовото изпълнение на бюджета на Общината за 2024 г. Докладната записка представи кметът Дарин Димитров, в изпълнение на Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище.

Както БТА съобщи, Община Търговище отчита стабилно финансово състояние и липса на просрочени задължения и през 2024 г., каза по време на обществено обсъждане за представяне на годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Търговище за 2024 г. и на сметките за средства от Европейския съюз ресорният заместник-кмет Валентин Велчев.

Утвърденият годишен план за приходите и разходите на Община Търговище за миналата година е в общ размер на 109 334 004 лв. От средства от Европейския съюз (ЕС) са достигнати приходи в размер на около 8,3 млн. лв. Разходите на средства от ЕС са 7,7 млн. лв. За финансиране на капиталови разходи Община Търговище отчита над 17 млн. лв.

Без разисквания всички присъстващи общински съветници в подкрепа на докладната записка.

Приложения с отчетите по параграфи, разчетите, одитното становище на Сметната палата и протоколът от проведеното обществено обсъждане са публикувани в интернет страницата на Община Търговище, като приложения към докладната за днешното заседание.