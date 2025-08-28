Строителството на новия мост на "Бакърена фабрика" ще провери заместник-кметът на София Никола Лютов

Заместник-кметът на София Никола Лютов ще провери строителството на новия мост на "Бакърена фабрика" от 10:00 часа, съобщиха от Столична община. Това се случва преди пускането на автомобилното движение по съоръжението. Никола Лютов ще информира и за предстоящи ремонти в района, посочват от Общината.

През юли кметът на София Васил Терзиев също провери строителството на естакадата. Тогава от Столичната община съобщиха, че конструкцията на мостовото съоръжение на "Бакърена фабрика" е изградена и започва полагането на асфалтовите настилки.

Изграждането на втора естакада на "Бакърена фабрика", която е част от третия градски ринг, е най-сериозното мостово съоръжение, строено през последните години в София. Новият надлез е с дължина 720 метра, габарит от три ленти и с него подобряваме свързаността на северните и северозападните територии на София. Строителството започна в началото на октомври 2024 г. Новото съоръжение е успоредно на съществуващия надлез над железопътната (жп) линия при "Бакърена фабрика".

След завършването на моста предстои планиране и реализация на други проекти, свързани с надлеза, като разширението на ул. "Адам Мицкевич", както и свързването на моста с бул. "Ломско шосе". Целта е облекчаване на трафика в района за подобряване на връзките със северните индустриални и бизнес зони, които привличат инвестиции за града. Предстои работа по по-малки мостови съоръжения в различни квартали, отбелязват от общината.