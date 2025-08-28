Общинските съветници в Никола Козлево гласуваха отчет за изпълнението на бюджета на общината за 2024 година и план на социалните услуги

Общинските съветници в Никола Козлево гласуваха отчет за изпълнението на бюджета на община Никола Козлево за 2024 г. Те одобриха и годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31 декември 2024 г.

Съветниците приеха информация за текущото изпълнение на бюджета на общината за първото шестмесечие на 2025 г. Приходите на Общината за периода са в размер на 7 848 504 лева, от които 6 202 409 лв. са приходи с държавен характер и 1 646 095 лв. - местни приходи, пише в докладната записка на кмета на община Никола Козлево Исмаил Ибрям.

Общинските съветници приеха общинския годишен план на социалните услуги за 2026 година на територията на Никола Козлево. Те подкрепиха докладни записки относно актуализиране на разчета за финансиране на капиталови разходи за 2025 г. по дейности и параграфи.

Общинският съвет в Никола Козлево одобри докладна записка за отдаване под наем на помещение от масивна едноетажна сграда "автоспирка" с площ от 20 квадратни метра по плана на село Пет могили.

Общинските съветници избраха Севгин Ахмед - зам.-кмет на Никола Козлево за нов заместник делегат, който да замества при нужда кмета на общината Исмаил Ибрям в Общото събрание на Сдружение „Толерантност".

След дискусия съветниците гласуваха докладна записка за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - общинска частна собственост, останали след ремонти на покрива на Народно читалище "Светлина-1929" и на кметството в с. Крива река.

На общинските съветници в Никола Козлево бе представен анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Никола Козлево. През учебната 2024-2025 г. образователната система в общината обхваща пет училища, в които се обучаваха 525 ученици. Детските градини на територията на общината са седем, в тях са били настанени 179 деца, пише в докладната по точката.