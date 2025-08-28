Грендсън идва за първи път у нас през 2026 г.

Джордан Бенджамин, по-познат като Грендсън (grandson), идва за първи път у нас, съобщават организаторите от Fest Team. Събитието е на 7 март 2026 г. в залата на ул. „Пиротска“ 5.

„Още с първия си хит Blood/Water артистът привлича вниманието със суровата си енергия и безкомпромисен коментар върху реалността, а песни като Heather показаха и умението му да превръща личната болка в общо преживяване“, коментират от Fest Team.

Последният му засега сингъл Self Immolation e вдъхновен от „движението за палестинско освобождение в университетските кампуси”, за което той сам говори преди месец в Kerrang. Inertia е албум, който бележи нов етап в творчеството му – още по-тежък и директен звук, повлиян от Rage Against The Machine, System of a Down и Linkin Park. Албумът изследва темите за социална справедливост, класова солидарност и апатията на съвременното общество, като ги превръща в мощен саундтрак за катарзис и колективно съзнание.

„През последните години Грендсън изгради репутацията си на артист, за когото концертите са изкусно надградени музикални събития, които се превръщат в пространство за обществена енергия. След повече от 150 изяви по цял свят, участие на фестивала Glastonbury и споделена сцена с Linkin Park, той пристига в София, за да представи новия си материал“, коментират от Fest Team.

Турнето започва на 29 януари 2026 г. от Мюнхен и до края на февруари минава през Берлин, Ултрехт, Брюксел, Мюнстер, Копенхаген, Хамбург, Варшава, Прага, Виена, Будапеща, Загреб, Милано, Лозана, Цюрих, Висбаден, Париж, Кьолн, Манчестър, Бирмингам. През март, преди София, артистът ще гастролира в Бристол, Лондон, Глазгоу и Букурещ.

