Полузащитникът Жоелинтон отпада за мачовете на националния тим на Бразилия заради контузия

Полузащитникът Жоелинтон ще пропусне предстоящите мачове на националния отбор на Бразилия от квалификациите за Световното първенство през 2026 година поради контузия, получена по време на загубата на Нюкасъл с 2:3 от Ливърпул във Висшата лига, съобщиха от Бразилската футболна конфедерация.

29-годишният бразилец напусна терена видимо разстроен през второто полувреме на срещата в понеделник, а мениджърът Еди Хау потвърди, че контузията е сериозна.

"Честно казано, нещата не изглеждат добре", каза Хау.

Селекционерът на държавния тим на Бразилия Карло Анчелоти повика Жеан Лукас от Баия за останалите квалификационни мачове.

Левият бек на Фламенго Алекс Сандро също отпадна от състава заради контузия.

Бразилия ще се изправи срещу Чили на стадион "Маракана" на 4 септември, преди да пътува до Боливия за последния си квалификационен двубой пет дни по-късно. Отборът е трети в класирането в зона на КОНМЕБОЛ с 25 точки.