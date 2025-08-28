Форум "Добруджа и Новопазарският край" ще се състои в Народното читалище "Христо Ботев – 1872" в Нови пазар на 12 септември

Форум "Добруджа и Новопазарският край" ще се състои в камерната зала на Народното читалище (НЧ) „Христо Ботев – 1872“ в Нови пазар на 12 септември. Поводът за организирането му е 85 години от връщането на Южна Добруджа на България, съобщиха от читалището.

Във форума ще участват представители на културни институции, сдружения и фондации от Нови пазар, с. Никола Козлево, с. Зайчино ореше, Добрич, Варна, Шумен и София. Те ще представят своята дейност, ще обменят опит и добри практики, ще потърсят възможни партньорства и ще погледнат историческите връзки между областите Варна, Добрич, Шумен и Силистра. Форумът е открит за гости и е подходящ за институции и сдружения, които се занимават с култура, образование и изкуство, добавиха от НЧ "Христо Ботев - 1872".

Желаещите да се включат във форума "Добруджа и Новопазарският край" и да получат предварително програма и указател за Нови пазар и забележителностите в и около града, трябва да попълнят електронен формуляр, допълниха от читалището.

Както БТА съобщи, читалището в Нови пазар е оборудвано с нова техника по проект „Оборудване и популяризиране дейността на НЧ "Христо Ботев – 1872" за доставка на офис, снимачна и озвучителна техника, както и на сценични платна, на стойност 17 238 лева. Общо 21 автори от 12 населени места се включиха в литературната колекция „Спомени от Новопазарско” на читалищна библиотека "Иван Радов" към НЧ "Христо Ботев – 1872".