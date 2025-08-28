„БКС Индустриален парк Търговище“ ЕООД да отпусне 2 млн. лв. заем за изграждане на Индустриалния парк край града, решиха общинските съветници

„БКС Индустриален парк Търговище“ ЕООД ще отпусне 2 млн. лв. заем за изграждане на Индустриалния парк край града. Общинските съветници подкрепиха докладна записка, с която дават съгласие за предоставяне на заем от страна на общинското дружество „БКС Индустриален парк Търговище“ ЕООД и за сключване на договор за заем с цел съфинансиране на проекта за изграждане на индустриалната зона, чийто строеж започна в средата на юли.

Общинското дружество има 38 процента участие в „Консорциум Индустриален парк – Търговище“ ДЗЗД. Съдружник с 62 процента участие е дружеството „Индустриална зона – Търговище“ (б.а. новото наименование на „Прима Магна Груп“ АД).

Вносителят на докладната – заместник-кметът Валентин Велчев припомни пред съветниците, че създаденият консорциум участва в процедура „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции“. Общият размер на проекта е 34 622 387 лв., от които над 27 млн. лв. представляват безвъзмездна финансова помощ, а 20 процента или близо 7 млн. лв. е размерът на самоучастието.

В набирателната сметка на Общината се съхраняват 2 млн. лв., собственост на „БКС индустриален парк“ ЕООД, каза Велчев, позовавайки се на решение на Общинския съвет. По думите му за нормално протичане на процесите по изпълнение на проекта за изграждане на индустриалния парк предлага тези средства да бъдат предоставени под формата на заем на „Индустриална зона Търговище“ АД, които са прекият бенефициент по процедурата.

Според описаното в докладната заемът от 2 млн. лв. ще бъде използван за извършване на строително-монтажни работи в имотите собственост на „БКС Индустриален парк Търговище” ЕООД.

Заемът се отпуска за срок от седем години при лихвен процент от 3,67 на сто.

По докладната гласуваха общо 28 общински съветници, от които 27 бяха „за“, а един се въздържа.

БТА припомня, че тази докладна бе предвидена за гласуване на сесията през миналия месец. Тогава тя бе оттеглена от Валентин Велчев, като в мотивите си той посочи, че е необходимо да се направят допълнителни уточнения и срещи със страните за изясняване на обстоятелствата.