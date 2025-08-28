Името на Стара планина да бъде възстановено на Народен Балкан, поискаха от сдружение Народна палата "Българска мяра"

Името на Стара планина да бъде възстановена на Народен Балкан, поискаха от новосформираното сдружение Народна палата „Българска мяра“ на пресконференция в Националния пресклуб на БТА. Чрез смяната на името ще се върнем към традицията и идентичността си, каза Руска Кънчева от сдружението. Тя посочи, че друг приоритет на сдружението ще бъде запазване на българския лев, за да успее България да запази суверенитета си.

Целта на „Българска мяра“ е да създаде среда за равнопоставен диалог на българите, каза председателят му Николай Зехирев. По думите му те искат да бъде създадена платформа за идеи и решения. Зехирев каза още, че ще създадат клонове на сдружението из цялата страна, както и ще се провеждат регулярни срещи из България. Зехириев допълни, че сдружението ще работи за изграждане на традиционни ценности у младите хора.

Целим да се чуят гласовете на граждани на България, независимо от социалната прослойка, етност или възраст, каза Жени Колчакова от сдружението. Това би изградило възможност за създаване на нови политики, добави тя и посочи, че сдружението активно води диалог с обществено ангажирани неправителствени организации.