Да бъдат назначени 19 посланици и един постоянен представител в ООН предлага правителството, каза министър Георг Георгиев

site.btaДа бъдат назначени 19 посланици и един постоянен представител в ООН предлага правителството, каза министър Георг Георгиев
Правителството предлага за назначение 19 посланици и един постоянен представител в Организацията на обединените нации (ООН), обяви на днешното правителствено заседание министърът на външните работи Георг Георгиев. Радвам се, че посланическите назначения намират своя път напред, с което правителството осигурява непрекъсваемостта в дипломатическата служба, коментира той.
По думите на министъра още в началото на годината е трябвало да има съгласуване за тези назначения. Той каза, че правителството е спазило всички конституционни и законови разпоредби, а предложените 20 дипломати са висококвалифицирани кариерни дипломати. Смятам, че дипломатическата служба не бива да бъде заложник на вътрешнополитически опити за узурпиране на правомощия и на злоупотреба с процедури, защото това е нашето лице пред света и това е начинът, по който се представяме пред нашите партньори. Колкото по-солидни и консолидирани сме, толкова по-авторитетно сме възприемани от страна на партньорите, каза Георг Георгиев.
Премиерът Росен Желязков обяви, че днес с решение на Министерския съвет ще бъде направено предложението до президента за издаване на указите за назначаването на 19 посланици и един постоянен представител в ООН.
