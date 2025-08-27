Да бъдат назначени 19 посланици и един постоянен представител в ООН предлага правителството, каза министър Георг Георгиев

Подробно търсене

БТА, София (20 август 2025) Правителството провежда редовно заседание в сградата на Министерския съвет. На снимката (от ляво надясно): министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, министърът на външните работи Георг Георгиев, и вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев.Снимка: Минко Чернев/БТА (КН)
София ,  
27.08.2025 10:51
 (БТА)

Правителството предлага за назначение 19 посланици и един постоянен представител в Организацията на обединените нации (ООН), обяви на днешното правителствено заседание министърът на външните работи Георг Георгиев. Радвам се, че посланическите назначения намират своя път напред, с което правителството осигурява непрекъсваемостта в дипломатическата служба, коментира той.

По думите на министъра още в началото на годината е трябвало да има съгласуване за тези назначения. Той каза, че правителството е спазило всички конституционни и законови разпоредби, а предложените 20 дипломати са висококвалифицирани кариерни дипломати. Смятам, че дипломатическата служба не бива да бъде заложник на вътрешнополитически опити за узурпиране на правомощия и на злоупотреба с процедури, защото това е нашето лице пред света и това е начинът, по който се представяме пред нашите партньори. Колкото по-солидни и консолидирани сме, толкова по-авторитетно сме възприемани от страна на партньорите, каза Георг Георгиев.

Премиерът Росен Желязков обяви, че днес с решение на Министерския съвет ще бъде направено предложението до президента за издаване на указите за назначаването на 19 посланици и един постоянен представител в ООН.

