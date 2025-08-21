Увеличение на посетителите отчита Музей „Възраждане и Учредително събрание“ след ремонт с европейски средства за над 3,2 милиона лева

Увеличение и устойчивост на посетителите отчита Музей „Възраждане и Учредително събрание“ след ремонт с европейски средства за над 3,2 милиона лева, съобщи за БТА директорът на Регионалния исторически музей във Велико Търново д-р Иван Църов. През декември 2023 година реконструкцията на музея и обновяването на експозицията приключиха по проект с комбинирано финансиране, включващо безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, другата част е осигурена като заемни средства от „Регионален фонд за градско развитие” АД в качеството на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България” и собствен финансов принос.

Основната цел на проекта е създаване на съвременна визия на Музей „Възраждане и Учредително събрание“ за популяризиране на културно-историческото наследство на България и регион Велико Търново, в подкрепа на неговото конкурентно устойчиво управление, припомниха от Община Велико Търново.

Две години по-късно от музея отчетоха устойчивостта на разработката и интереса към една от най-знаковите сгради в България, свързана с учредяването на Третата българска държава и подписването на Търновската конституция.

Две години дават достатъчна представа каква е ползата от един такъв проект, а тук това беше много наложително, тъй като експозицията е създадена преди 40 години, коментира за БТА д-р Църов. Той посочи, че световната практика в музеологията показва, че между 7 и 10 години експозицията на музеи от такъв ранг трябва да бъдат обновявани.

По думите му неудобството близо година музеят да бъде затворен се превърнало в удобство, защото сградата на стария конак, построена от един от най-бележитите български архитекти през XIX век - Уста Колю Фичето, е представена в най-автентичния си облик. Интериорът е запазен така, както е изглеждало Учредителното събрание през 1879 година, когато българските нотабили са се събрали за да положат основата на съвременна България.

Всичко това се отразява в посещаемостта, посочи Църов и подчерта, че това е място, където се организират значими национални събития, но и пространство за открити уроци, свързани с българската история за много ученици и студенти. Тук духът на нашите предци се усеща много силно, затова абсолвентите по правни и други хуманитарни науки избират да получат официално своите дипломи на това място, допълни Църов.

Според статистиката на музея през 2019 година, преди ковид кризата, посетителите за първото полугодие са били над 9500. На същата шестмесечна база през 2024 година посетителите са били около 1600. Причината е, че в тези първи месеци е било нужно да се възстанови експозицията, да се създаде кампания за популяризирането на обновения музей. През 2025 година посетителите за първото полугодие са били близо 10 хиляди души. От тях немалко – близо 3600 са деца в предучилищна възраст и ученици до 12-ти клас. След ремонта към музея функционират асансьор и рампа за хора в неравностойно положение.

Новото осветление и съвременната климатична инсталация са предпоставка в историческата сграда да бъдат представяни временни експозиции. В момента на разположение на посетителите е изложбата „Археологически разкопки и находки от праисторията до по-нови времена“. Те са част от архива на Регионалния исторически музей, добавени през последните 15 години. Експозицията беше открита през май и до момента се радва на голям интерес от български и чуждестранни туристи.