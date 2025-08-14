Кандидатът за зам.-омбудсман Марина Кисьова де Хеус не би приела да е служебен премиер в ситуация на „стандартно политиканстване“

„В ситуация, в която е стандартното политиканстване между партиите, аз в никакъв случай не бих приела тази позиция“, каза кандидатът за заместник-омбудсман Марина Кисьова де Хеус в отговор на въпрос дали би приела да е служебен премиер, ако й бъде направено такова предложение. Ако България се намира в ситуация на извънредно положение, на катаклизъм, наблизо до нашата граница има военни действия, ако е застрашен животът на много българи, аз бих поела тази отговорност, както вярвам трябва да го направи всеки човек на публична длъжност, заяви тя.

Марина Кисьова де Хеус е предложение на Фондация „Екатерина Каравелова“ за заместник-омбудсман. Публичното изслушване на тримата кандидати за поста бе организирано днес.

По повод възможността да бъде посочена за служебен министър-председател Кисьова де Хеус коментира, че най-вероятно тези, които са изготвяли промените в Конституцията, са си представяли длъжности, заемани от хората с най-висок интегритет. Според нея обаче се виждат последствията от подобна промяна.

Мотивацията ми да бъда днес тук е вярата, че имам мисията да служа на най-уязвимите хора в обществото, обяви Кисьова де Хеус. Институцията на омбудсмана трябва да продължи да е „надежден гарант за правата на гражданите“, счита тя. И добави, че това е важно в момент, в който „доверието в публичните органи е силно разклатено, а усещането за справедливост разколебано“. Моята доказана сила е в мобилизацията на хора и ресурс, подчерта тя.

Визията ми за позицията на заместник-омбудсман се основава на три принципа – прозрачност, достъпност и модернизация, обяви Марина Кисьова де Хеус. Тя добави, че като заместник-омбудсман би продължила активния диалог с гражданския сектор. Създаването на тематични съвети също е в основата на нейната концепция. Децентрализацията и подкрепата за гражданите извън София също е приоритет за кандидата за заместник-омбудсман. Според Кисьова де Хеус има нужда от модернизация за каналите за комуникация на институцията, например по-засилено присъствие в социалните мрежи.

Аз съм тук, защото много харесвам Вашата концепция, обърна се Марина Кисьова де Хеус към омбудсмана Велислава Делчева.

Ще е истинска привилегия да мога да вложа цялата си енергия, дипломатически подход, креативно мислене за създаването на законодателни инициативи, каза също тя. Бих инициирала консултации със заинтересовани страни за промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете така, че той да адресира съвременните предизвикателства като неравното заплащане, възможността за гъвкаво работно време, дискриминацията на пазара на труда към майки на малки деца, обяви Кисьова де Хеус. Тя предлага да има и годишен форум на неправителствените организации.

Бих провела среща във връзка със забавянето на изпълнението на закона за защита от домашното насилие, каза още кандидатът. Тя посочи като свой приоритет детско здравеопазване и детското образование, акцентира и върху темата за промените в климата, борбата с безводието и достъпа до питейна вода.

Марина Кисьова де Хеус е била изпълнителен директор на Фондация „Екатерина Каравелова“. Има бакалавърска степен психология и магистратура по Международни мирни отношения. Била е на доброволческа мисия в Ирландия и е специализирала в международни институции.