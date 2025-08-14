При разследване полицията установи 84-годишен, който признал за палеж край хасковското с. Елена, но не е задържан по здравословни причини

Мъж на 84-годишна възраст е установен в палеж на стърнища край хасковското село Елена, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. Това е станало вчера около 9:00 часа след сигнал за възникнали пламъци в сухи треви и храсти по пътя между селата Елена, община Хасково, и Болярски извор, община Харманли.

Пристигналите на място огнеборци загасили огъня, но при проверка с полицейските служители констатирали, че в периметър от 100 метра е палено на три места на различно разстояние едно от друго. Огнищата били в различен периметър на изгаряне и с обща площ около 100 квадратни метра. Започнало е разследване по случая и в хода на издирвателните действия е заловен предполагаемият извършител от Харманли. Той държал в ръцете си кибрит.

Пред полицаите признал, че е запалил трите огнища, тъй като се дразнел от наличието на сухите треви покрай пътя. Случаят е докладван на прокуратурата. Възрастният мъж не е задържан поради здравословни причини, допълват от полицията.

В землището на село Елена пожар се разгоря и на 7 август. Тогава той обхвана около 1000 декара, което наложи обявяването на частично бедствено положение.